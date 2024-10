Boidi, presidente de Rafaela: "El domingo viene Colón y la cancha estará llena"

Más adelante admitió que "Atlético vende palcos y plateas para socios y no socios, hay un palco sur vidriado de $50.000 donde hay otro tipo de atención. Queda un pequeño remanente, la gente lo pagó durante todo el año, hay pocos cupos".

El titular de la Crema subrayó que "fue un año terrible, muy duro, nunca estuvimos en una situación como esta. Sin embargo la gente acompañó siempre, pasamos por todos los estados. Se entendió que había que alentar y estar todo juntos para salir de esta situación. El domingo viene Colón y la cancha estará llena".

En relación a lo deportivo desde la llegada de Juárez a la dirección técnica, apuntó que "le dio tranquilidad, confianza, una cuestión de tener pocos goles en contra. Otras cosas que el jugador supo asimilar, está respondiendo el equipo y con muchos chicos del club".

Los problemas que debió sortear La Crema

Boidi también subrayó que "nunca tuvimos problemas con Colón, siempre nos trató bien cuando fuimos a Santa Fe. Ahora tendría que estar perfecto, la gente de prensa me pidieron para elevar una lista por los medios que llegarán para transmitir el partido".

El máximo dirigente, en referencia al estado del campo de juego, añadió: "Es todo lo que nos pasó este año, la cancha se está empezando a acomodarse, no fue falta de inversión, hubo sequía, muchas cosas que afectaron el campo de juego. No tengo idea pero se sembró con la mejor semilla, jugamos un partido después de lluvia y el pasto no se recuperó. No está bien la cancha, eso es verdad".

Antes de su despedida, prefirió esquivar la polémica con Dylan Gissi, al decir que "cómo estamos y con lo que pasamos, no voy a hablar de eso. Ahora nos enfocamos en Colón, que será un partido muy importante para nosotros".