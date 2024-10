Luciani: "Ojalá se revierta esa idea de manejar a Colón de reojo"

En diálogo con el programa Sin Pelos en La Lengua (Radio Show FM 101.1) apuntó que "teniendo en cuenta la experiencia personal, tengo muy en claro que se refleja en la cancha todo lo que se haga o no institucionalmente. La institución estaba descendida y pasó. Vemos una falta de proyecto, de tomar decisiones erróneas, cuatro técnicos en un año, un secretario técnico que se lo llamó faltando mes y medio, todo eso se ve cómo estamos".

Más adelante apuntó que "hay una falta de compromiso de ponerse esa mochila al hombro de cuerpo técnico, dirigintes, jugadores. Colón es muy grande y tiene que volver a Primera. Las posibilidades están intactas. No es un quimera que Colón gane ese octogonal, con una camiseta pesada para bien. No hay convencimiento, empezando por el presidente. Nunca quiso estar donde está, se nota en la cancha".

En relación a la decisión de Godano de ser presidente de Colón, el dirigente subrayó que "hubo toma de decisiones con poca convicción. El presidente debe tener seguridad, equivocarse, toda persona que actúa lo hace. En principio hay que demostrar ganas y el compromiso de estar. Esas cuestiones las estamos sufriendo. Ojalá se revierta esa idea de manejar a Colón de reojo, es uno de los más grandes de la Argentina, se está manejando como un equipo de Liga".

Estructurar y pensar en un Colón grande

Luciani también apuntó que "alguien puede tener un viaje inesperado, pero si tenes una institución ordenada y por áreas, pero como se sigue manejando con decisiones unilaterales, si o si debe estar las 24 horas y los 7 días. Hay que estructurarlo como un club grande, hay ausencias temporales y puede pasar".

En otro tramo de la charla dijo que "Colón es sentimiento, es lo que lo sostiene. Tenemos uno de los mejores predios, pero lo que lo sostiene es el amor de su gente. Nos enojamos cuando queres a alguien y te va mal".

Pensando en las obligaciones que tiene su Agrupación, disparó: "Tenemos una obligación estatutaria como minoría que cumplimos en parte, porque no tenemos información, algo que expresamos en el comunicado de las últimas horas. No vamos a claudicar por ser segundos en las elecciones. Deseamos que se revierta esta situación, se está a tiempo, hay que tratar porque es esencial que Colón juegue en Primera. El dolor de la gente es el puntapié inicial para cambiar esta situación".

Antes de su despedida, soslayó que "no veo cuál es el problema de decirle lo que se debe al socio, si esta Comisión asumió este año. Como también hablarle de dónde está parado. Eso me preocupa mucho, recurrimos a la justicia, estamos esperando novedades. Al socio no se le explica la verdad. La Asamblea debió ser en septiembre, incluye seis meses anteriores de la otra gestión más seis de esta. Si nos toca ser gobierno tenemos que hacer una auditoría primero para saber dónde está parado el club".