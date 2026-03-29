Medrán: "En Colón se manejan emociones muy fuertes, pero hay que mantener la calma"

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, valoró el triunfo ante Patronato, destacó la solidez colectiva y pidió calma en medio de la ilusión

La victoria en Paraná no solo significó tres puntos importantes para Colón . También dejó sensaciones positivas en su entrenador, Ezequiel Medrán , quien analizó el 2-0 ante Patronato por la fecha 7 de la Primera Nacional con un discurso claro: satisfacción por el rendimiento y foco en el proceso.

“Hicimos un buen partido. No le dimos lugar a Patronato en su casa. Defensivamente estuvimos compactos y retrocedimos bien. En cuanto al volumen de juego, en el segundo tiempo tuvimos más fineza para hacer los goles. Conseguimos un gran triunfo de visitante”, resumió el DT.

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El balance de Medrán en Colón

Medrán también hizo hincapié en la ejecución del plan trabajado: “Vi que todo el partido tuvo lo que trabajamos estando tranquilos. No le dimos lugares y trabamos el partido de la manera que hablamos en la semana. Los chicos hicieron un gran trabajo y sacaron un partido adelante”.

El entrenador no esquivó el contexto previo y recordó la caída ante San Telmo como punto de inflexión: “Después del golpe duro ante San Telmo, más allá de lo futbolístico, porque Colón venía compitiendo, era una cuenta pendiente y por eso dije que no éramos nosotros. Sentimos el golpe, lo charlamos y este equipo entendió cómo jugar este partido. Se resolvió bien”.

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En su análisis, el DT priorizó el funcionamiento colectivo: “Rescato el trabajo colectivo, porque en defensa estuvimos muy bien y tuvimos soltura en ataque. El equipo se sintió bien y por eso contento”. Incluso consideró que el resultado pudo ser más amplio: “Quizás la diferencia hubiera sido mayor si estábamos más finos, pero en esta categoría es complicado hacerlo. Por eso hay que trabajar todos los minutos de cada partido. Fue un gran trabajo colectivo en una cancha complicada y nos posiciona en un lugar expectante”.

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Pensando en lo que viene, bajó un mensaje de mesura: “Lo que no puedo manejar es la ansiedad de todos, pero tratamos de armar una base sólida, más allá de tener las mismas ilusiones. Este club maneja emociones muy fuertes, pero hay que mantener la calma. Hay que tener la capacidad de resolver en momentos complejos. Fue una muestra de carácter y estamos conformes con el trabajo que se viene haciendo”.

También tuvo palabras para Leandro Allende, uno de los protagonistas: “Venía de una lesión que lo marginó de jugar antes y realmente conforme, porque lo hizo muy bien”.

Finalmente, sintetizó la clave del triunfo: “Para que funcione todo debía darse un trabajo general. Todos cumplieron el rol esperado y ahí radicó todo. Era clave mantener la calma, demolerlos y encontrar el momento para ser letales. Así se dio, muy conforme”.