Braian Guille: "Quiero jugar en Colón, sería muy lindo"

Braian Guille espera ansioso su llegada al Sabalero, la cual se dilató más de lo previsto. "Me imagino con la camiseta de Colón", dijo el mediapunta.

En ese sentido, en la última semana en Uruguay, en diálogo con Radio Continental (AM 590), Marcelo Saralegui indicó: "Estamos buscando volantes de pausa, talento, de generación y freno. Sé que es difícil pero estamos trabajando en eso con los directivos".

Mientras que luego del partido ante Nacional, con la victoria de Colón en los penales, Marcelo Saralegui afirmó cuando UNO Santa Fe le preguntó por los refuerzos: "Van a llegar, están trabajando y lo van a seguir haciendo".

Antes de partir a Uruguay, Marcelo Saralegui había manifestado que estaba todo prácticamente cerrado para sumar a Jorge Benítez, goleador paraguayo que se terminó sumando, y Braian Guille, más allá que con este último todavía no se terminó de tener un entendimiento con Olimpo a pesar de las ganas del jugador.

Justamente Braian Guille habló con Radio Sol (FM 91.5), y sobre la chance de jugar en el Sabalero, dijo: "Quiero jugar en Colón, sería muy lindo. Es un buen desafío en lo personal poder ir a un equipo de Primera, sería muy bueno ir a un grande como Colón".

Braian Guille.jpg Prensa Olimpo

Para luego, Braian Guille remarcar: "En Olimpo me quieren mucho, es mi casa, mi lugar, pero la intención es salir, no todos los días sale la oportunidad de jugar en Primera, ojalá se pueda dar lo de Colón".

"Soy un jugador que se adapta, soy un mediapunta que me gusta ayudar al 9, estoy a la disposición del técnico. Estoy a la espera de que se confirme o no, preparado para lo que toque", agregó Braian Guille sobre sus condiciones futbolísticas y las ganas de definir su futuro.

Cuando se le preguntó por su condición física, en función de algunos rumores que indicaban que estaba lesionado, Braian Guille respondió: " "Estoy perfecto, esperando el momento para lo que toque. Estoy entrenando. Estoy perfectamente, sin lesiones".

Por último, Braian Guille remarcó: "Me imagino con la camiseta de Colón. Me gustaría ir a sumar desde donde me toque. Quiero tratar de competir sanamente, el mejor jugará".