Braian Guille: "Todavía no pude llegar a mi nivel en Colón"

Y uno de los jugadores que tiene muchas chances de quedarse con el lugar del suspendido Javier Toledo es Braian Guille, quien tuvo picos muy altos pero otros muy bajos en la primera mitad del año, como él mismo se encargó de destacarlo en varias oportunidades.

Un Braian Guille muy confiado en Colón

En la previa al partido con el CADU, en condición de visitante, Braian Guille habló con LT10 (AM 1020), y comenzó diciendo sobre los días de descanso que les dio Iván Delfino: "Me hizo bien estos días que nos dieron para estar con la familia, aproveché para no pensar tanto en lo futbolístico y solo disfrutar de mi familia".

Colón Atlético de Rafaela Braian Guille.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

Cuando se le pidió un balance de la primera parte del año, Braian Guille indicó que "arrancamos en un nivel alto, como nadie pensaba, nos hicimos dueños del torneo. Fuimos el mejor equipo, más allá de algunos errores o un bajón anímico, que todos los equipos lo tienen, más los que pelean arriba. Fue un gran semestre pero ahora queda la parte más difícil, donde los equipos están más armados y unidos".

Braian Guille, enfocado en lo que viene

Sobre su rendimiento en la primera parte del torneo en Colón, Braian Guille dijo que "me tocó jugar y no jugar, pero siempre apoyé y traté de dar lo mejor. Siempre digo que el grupo es lo principal. El objetivo está claro que es ascender, eso es lo principal. Nosotros pensamos en lo grupal, el que está bien tiene que jugar".

En el final, cuando se lo consultó sobre cómo llega a la reanudación de la competencia con Colón, Guille indicó que "estoy muy bien para jugar, la verdad que todavía no pude llegar a mi nivel futbolístico, ya que no tuve la claridad que suelo tener con la pelota en los pies, ojalá que vuelva con todo. Uno lo dice con palabras, pero también hay que demostrarlo".