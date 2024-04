Braian Guille volvió a ganarse un lugar como titular en Colón

El volante ofensivo, que jugará como falso nueve en el Nuevo Francisco Urbano de Morón, charló con radio Sol Play FM 91.5 y abordó varios temas del día a día suyo en Santa Fe.

"Delfino me dijo que si quería que me tire a jugar, pero que sí o sí lo tengo que hablar tanto con Sabella y con Talpone. Si yo me tiro a jugar, uno de ellos sí o sí se tiene que convertir en nueve”, opinó en relación al choque de este sábado.

Para luego, agregar: "Obviamente que voy a tratar, como lo hice acá el partido pasado, de ser la referencia yo, para que ellos se sientan cómodos en sus posiciones. Yo quiero hacer el gol, así que quiero estar ahí metido en el área entre los centrales para romper con alguna diagonal”.

Guille recordó lo que fueron los días en los cuales salió del equipo titular. En ese sentido soslayó que "ir al banco me cuesta porque uno siempre quiere jugar, pero lo he laburado mucho, más que nada de la cabeza. Por ahí venía a casa y no estaba con los mejores humores. Pero lo he manejado bien, lo he trabajado mucho y ahora se está dando”.

Además, recordó que ya le tocó ser dirigido por Fabián Nardozza en Defensores de Belgrano, con lo cual imagina cómo puede plantear el partido el Gallo. Al respecto, disparó: "Es un técnico bien de la categoría. Creo que nos va a esperar Morón y nos va a salir de contraataque, por lo que proponemos nosotros. Hay que estar preparado para todo, tanto como para correr, para meter y cuando toque la posibilidad, si la cancha lo permite, para poder jugar y lastimar con las armas que tenemos nosotros”.