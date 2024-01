Brian Fernández: "Enfrentarlo a Colón va a ser lindo y la gente va a estar ahí"

Después del encuentro, Fernández charló con Mundo Ascenso (La Red AM 910) y reconoció que "hace cinco meses que no siento que la pelota toque la red es hermoso y cumplí con la semana que trabajé".

Más adelante empezó a palpitar el partido especial que tendrá en el Brigadier López, al apuntar que "enfrentarlo a Colón va a ser lindo y la gente va a estar ahí. Yo hice lo que pude y me dio hasta. No me arrepiento de haber ido a Colón".

En relación a su estado físico, admitió que "me falta un poquito para aguantar los minutos. Para los 90' no estoy. Vamos a tener una relación muy buena este año".

En otro tramo de la charla subrayó que "tengo mi espacio y me dan mis horas libres para tener comunicación con mi familia. Cuando lo tengo lo sé aprovechar".

Antes de su despedida, no dudó en decir que "mi vida personal la estoy llevando bien. Me pone feliz que me están acompañando en este proceso y contento que me hayan abierto las puertas en Almirante Brown".