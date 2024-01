Una vez terminado el partido, Iván Delfino habló con LT10, donde se refirió no solo al rendimiento de Colón en el amistoso, donde evidenció otra vez una alarmante falta de gol, sino también a lo que espera del equipo en el campeonato y a lo que le falta en el mercado de pases.

LEER MÁS: Ramón Ábila se va de Colón para jugar en Barracas Central

En el arranque Iván Delfino destacó: "Fueron otros 80 minutos, ya cercano a lo que vamos a jugar desde la próxima semana que se arranca con el torneo. Terminamos todos bien, sin golpes. Así que es importante y estamos siguiendo con la preparación para aceitar cuestiones que nos faltan. Mientras tengamos ese orden que mostramos va a ser más sencillo".

E Iván Delfino agregó sobre el arranque de Colón ante Racing de Córdoba: "En los primeros minutos se vio lo mejor, luego se hizo más parejo, más ida y vuelta, más peleado, como va a ser este torneo, pero en el arranque fuimos, creo que superiores. El equipo estuvo rápido, dinámico. Estos jugadores están acostumbrados a otras cosas. Lamentablemente esto va a ser así muchas veces. En el ida y vuelta, te podés fastidiar, pero no hay que desordenarse. Seguimos mejorando cositas de amistosos, no tuvimos muchas ocasiones de gol, pero ahora ya arrancamos y no hay más muchas cosas para hablar".

Iván Delfino.jpeg

"Necesitamos en ataque un segundo más y mejor terminación, porque las ocasiones las estamos creando y debemos tener una mejor finalización, va a hacer que todo lo que podamos crear sea mejor para hacer la diferencia", agregó Iván Delfino en cuanto a la falta de gol que viene mostrando el equipo.

Más adelante, sobre este aspecto que evidencia Colón, destacó: "Es un karma, tenemos volantes con gol, delanteros con gol, si bien siempre es bueno para delantero convertir, a Axel ya le tocó marcar también, creo que no hay que hacer un karma, hay que trabajar y estar lo más tranquilos, porque cuando la tenés hay que meterla. Nosotros le pedimos al delantero que sobre tres posibilidades haga tres o dos y de una a una. Así que esta categoría te lo va a exigir y es la forma de hacer diferencia".

LEER MÁS: Los suplentes de Colón tropezaron frente a Racing de Córdoba

Sobre lo que necesita todavía en el mercado de pases, Iván Delfino indicó: "Necesitamos un marcador de punta más y vamos a ver si podemos traer un central más. Nehuén Paz creo que se va a otro equipo de primera (Independiente Rivadavia). Adelante estamos bien, tenemos muchas variantes".

Se le pidió en el final un mensaje para el hincha de Colón, e Iván Delfino reveló: "El hincha de Colón alienta siempre, lo que yo pueda decir está de más. Así que de nuestra parte es hacer lo mejor para poder lograr lo que todos queremos, el desafío es enorme. Y más cuando el sentimiento es grande... Así que esperemos arrancar bien y terminar allá en diciembre, que es lo más importante, lo mejor posible".