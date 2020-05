El plantel de Colón sigue expectante respecto a la vuelta del fútbol y por eso pone énfasis en el entrenamiento para estar listo. Cada jugador lleva adelante al pie de la letra la planificación del preparador físico Pablo Santella y luego envía los videos para un análisis del que también participa el entrenador, Eduardo Domínguez. La cuarentena por la pandemia del coronavirus frenó el deporte, justo cuando Brian Fernández comenzaba a sentirse mejor. Pero lejos de andar rezongando y haciéndose mala sangre, no detiene su trabajo. Es así como en las últimas horas publicó en las redes sociales el trabajo exigente que viene realizando.

En este caso, movimientos físicos con pelota en su casa. Vale resaltar que tiene habilitación para estar en el Hotel de Campo en una locación de Río Grande, Desvío Arijón. Se lo ve de buen ánimo y enfocado en lo que debe hacer. Es así como, con la colaboración de una persona cercana, ensaya lo elevado por el PF.

Brian Fernández 2.jpg Braian Fernández se prepara la vuelta del fútbol trabajando fuere en Colón en esta cuarentena

No es la primera vez que Brian Fernández expone lo que viene haciendo, pero sí esta vez dio más detalles, algo que no suele ocurrir. Utilizó su cuenta de Instagram, del que sabemos es un asiduo participante. El delantero de Yapeyú cumplió su sueño de llegar a Colón tras varias negativas y, si bien su arranque no fue el deseado por situaciones que son de público conocimiento, le hizo frente a los imponderables y está mejor que nunca.

Se mentaliza en plasmar todo lo que tiene para dar en el club de sus amores. Si jerarquía quedó reflejada en sus últimas temporadas en Necaxa de México y Portland Timbers de Estados Unidos, solo es cuestión de que pueda explotar de nueva para el beneficio propio y de Colón.