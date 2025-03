Brian Negro y el desafío de Colón: "Sabemos la mochila que tenemos y estamos para afrontarla"

LEER MÁS: Colón largó la venta de entradas para el partido de la 6ª fecha ante Central Norte

Brian Negro habló con La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7) donde se refirió al momento de Colón, como así también a los objetivos en la temporada, y la presión que significa luchar por el ascenso".

El desafío de Brian Negro en Colón

"Estoy contento por el inicio de temporada, uno siempre quiere sumar la mayor cantidad de minutos posibles y, por suerte, se me está dando", afirmó Negro. No obstante, también reconoció que tanto en lo individual como en lo grupal todavía hay mucho por mejorar.

Sobre la derrota ante Almirante Brown, el jugador fue autocrítico y reconoció que no fue una buena noche para el equipo: "Nos equivocamos en ambas áreas y lo pagamos caro". Además, se refirió a la polémica actuación arbitral de Diego Ceballos, aunque sin dramatizar demasiado: "Nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero intentamos enfocarnos en nuestro juego".

Desde su llegada a Colón, Negro entendió rápidamente el desafío que significa jugar en un club con la exigencia del Sabalero: "Sabemos la presión que tenemos y lo que significa este objetivo para la gente, los dirigentes y el cuerpo técnico. El objetivo que tenemos que es claro, nosotros ya lo sabemos, lo tenemos muy presente". Sin embargo, destacó que es un reto que afronta con entusiasmo y confianza.

Negro y su posición en la cancha

El defensor también habló sobre su adaptación a distintos esquemas tácticos: "Mi posición natural es la de central, pero me adapto a lo que el DT me pida. En una línea de cinco juego más centralizado, mientras que en una línea de cuatro me toca desempeñarme como lateral". Asimismo, destacó la importancia de contar con referentes en el plantel, y remarcó: "Se aprende muchísimo de jugadores con tanta experiencia".

Sobre el próximo rival, Central Norte, Brian Negro prevé un partido duro, aunque confía en el trabajo del equipo: "Sabemos que ellos vienen de una victoria y seguramente quieran plantarse de igual a igual, pero nosotros estamos preparados y, con el apoyo de nuestra gente, vamos a dar lo mejor".

Finalmente, el defensor habló sobre su arraigo y la importancia de su familia en este gran momento: "Soy de Federal, Entre Ríos, y siempre tuve el apoyo de mis seres queridos. Ahora estoy cerca de casa y la familia viene a ver todos los partidos". Con humildad y determinación, Brian Negro consolidarse en Colón y contribuir al anhelo del ascenso.