Bricco: "Se cae de maduro que a Colón se lo televisará todos los partidos"

En un rico mano a mano con CSC Radio FM 106.5 Esperanza, admitió que "Colón se encontrará con un campeonato largo y duro, nada que ver con el 2014, donde me tocó estar contra Boca Unidos. Hay un antecedente importante, Central es el último campeón de Argentina y le costó tres años dejar la B Nacional. Es más competitivo, las provincias están detrás de los equipos".

Más adelante opinó que "hay que tener humildad, paciencia, sabiendo que con el nombre no ascendes. Es el mejor campeonato que tiene la República Argentina".

LEER MÁS: Perlaza fue anunciado en su nuevo club tras dejar Colón

En referencia a la contratación de Delfino como DT, expresó: "Lo quiero a Delfino, es un laburante, espero que le vaya muy bien, es un técnico que conoce la categoría. Eso no te da seguridad para ascender. El Chulo Rivoira ascendió con muchos equipos, vino a Central e hizo agua. Hay que armar un buen plantel, es un juego muy friccionado, hasta el más pequeño te hace partido. Hay mucha paridad. Por estar primero no te da nada. Chacarita fue puntero todo el torneo, empató los últimos partidos y quedó afuera".

Bricco insistió en el concepto de que "pensar que va a ser sencillo, no, nada que ver. En los últimos campeonatos a todos les costó sufrir y fue muy parejo. El Tigre de Martínez parecía que no llegaba y después le ganó a Barracas. Almirante flaqueó en su momento. Es un campeonato bárbaro para relatar, verlo y jugarlo".

En otro tramo de la charla, con respecto al último trabajo del actual orientador rojinegro, subrayó que "en San Martín de Tucumán no lo dejaron trabajar. Si los dirigentes de Colón a las seis fechas dicen, no consiguen buenos resultados y lo echan, van a pasar 10 años como está San Martín y no van a poder subir. Todos están en el mismo escalón, es muy parejo. No hay un equipo fuerte porque están llenos de plata. Arrancan prácticamente desde el mismo lugar".

LEER MÁS: ¿Cuándo sería el debut de Colón en la Primera Nacional?

Y luego, añadió: "La cancha de Colón va a explotar, pero la gente no juega, no ataja, podrá presionar. En Matadores, Chacarita, Tucumán, las canchas explotan pero eso no te garantiza ascender. Colón tiene que encarar la B Nacional con mucha humildad".

El periodista también aclaró que "no hay VAR, se juega el fútbol que mamamos desde chico, está bárbaro. No hay una verdad absoluta, al jugador de Primera no le es fácil jugar en la B Nacional. Vegetti estuvo en Colón, se reventaba con los centrales en el ascenso. Es un fiel reflejo de un tipo que explotó en el ascenso y ahora la rompe en Brasil".

Antes de su despedida, no dudó en decir que "se cae de maduro que a Colón se lo va a televisar todos los partidos, así que seguramente estaré seguido por Santa Fe. Siempre me trataron bien cada vez que me tocó relatar un partido en el Brigadier López".