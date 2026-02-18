Uno Santa Fe | Colón | Colón

Bryan Ferreira será el árbitro en Central Norte vs Colón en la Primera Nacional

La AFA designó al equipo arbitral para el encuentro de Colón, con Bryan Ferreira al mando y asistentes que acompañarán en la conducción del partido.

18 de febrero 2026 · 16:12hs
Bryan Ferreira estará al frente del partido entre Central Norte de Salta y Colón, con la responsabilidad de garantizar el orden, la correcta aplicación de las reglas y la gestión del tempo de juego, factores clave en un torneo donde cada jugada y contacto físico puede marcar diferencias.

Equipo arbitral de Central Norte vs Colón:

Ferreira será secundado por Javier Viglietti y Emanuel Serrale como asistentes, encargados de controlar las líneas, fuera de juego y faltas tácticas. El cuarto árbitro, Francisco Acosta, supervisará los cambios y apoyará en decisiones críticas durante el partido. En un torneo de márgenes estrechos, cada intervención del árbitro puede influir en el desarrollo del encuentro. La correcta aplicación de las reglas y la gestión del ritmo de juego son esenciales para garantizar equidad y fluidez, evitando que las infracciones tácticas alteren la dinámica.

Fixture completo – Fecha 2

Zona A

  • Acassuso vs. Racing (Cba.)

  • Chaco For Ever vs. San Telmo

  • Ferro Carril Oeste vs. San Miguel

  • Central Norte (S) vs. Colón

  • Dep. Madryn vs. Dep. Morón

  • Def. de Belgrano vs. Godoy Cruz (Mza.)

  • Ciudad de Bolívar vs. Los Andes

  • Alte. Brown vs. All Boys

  • Mitre (SE) vs. Estudiantes (BA)

Zona B

  • Chacarita Jrs. vs. Gimnasia y Esgrima (J)

  • San Martín (SJ) vs. Güemes (SE)

  • Nueva Chicago vs. Tristán Suárez

  • Temperley vs. Agropecuario Arg.

  • Dep. Maipú (Mza) vs. Atl. de Rafaela

  • Almagro vs. San Martín (T)

  • Patronato (P) vs. Gimnasia y Tiro (S)

  • Colegiales vs. Atlanta

  • Quilmes A.C. vs. F.C. Midland

Colón AFA Central Norte Primera Nacional
