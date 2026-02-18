Bryan Ferreira estará al frente del partido entre Central Norte de Salta y Colón, con la responsabilidad de garantizar el orden, la correcta aplicación de las reglas y la gestión del tempo de juego, factores clave en un torneo donde cada jugada y contacto físico puede marcar diferencias.
Bryan Ferreira será el árbitro en Central Norte vs Colón en la Primera Nacional
La AFA designó al equipo arbitral para el encuentro de Colón, con Bryan Ferreira al mando y asistentes que acompañarán en la conducción del partido.
Por Ovación
Equipo arbitral de Central Norte vs Colón:
Ferreira será secundado por Javier Viglietti y Emanuel Serrale como asistentes, encargados de controlar las líneas, fuera de juego y faltas tácticas. El cuarto árbitro, Francisco Acosta, supervisará los cambios y apoyará en decisiones críticas durante el partido. En un torneo de márgenes estrechos, cada intervención del árbitro puede influir en el desarrollo del encuentro. La correcta aplicación de las reglas y la gestión del ritmo de juego son esenciales para garantizar equidad y fluidez, evitando que las infracciones tácticas alteren la dinámica.
Fixture completo – Fecha 2
Zona A
-
Acassuso vs. Racing (Cba.)
Chaco For Ever vs. San Telmo
Ferro Carril Oeste vs. San Miguel
Central Norte (S) vs. Colón
Dep. Madryn vs. Dep. Morón
Def. de Belgrano vs. Godoy Cruz (Mza.)
Ciudad de Bolívar vs. Los Andes
Alte. Brown vs. All Boys
Mitre (SE) vs. Estudiantes (BA)
Zona B
-
Chacarita Jrs. vs. Gimnasia y Esgrima (J)
San Martín (SJ) vs. Güemes (SE)
Nueva Chicago vs. Tristán Suárez
Temperley vs. Agropecuario Arg.
Dep. Maipú (Mza) vs. Atl. de Rafaela
Almagro vs. San Martín (T)
Patronato (P) vs. Gimnasia y Tiro (S)
Colegiales vs. Atlanta
Quilmes A.C. vs. F.C. Midland