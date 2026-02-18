Bryan Ferreira será el árbitro en Central Norte vs Colón en la Primera Nacional

La AFA designó al equipo arbitral para el encuentro de Colón, con Bryan Ferreira al mando y asistentes que acompañarán en la conducción del partido.

Bryan Ferreira estará al frente del partido entre Central Norte de Salta y Colón , con la responsabilidad de garantizar el orden, la correcta aplicación de las reglas y la gestión del tempo de juego, factores clave en un torneo donde cada jugada y contacto físico puede marcar diferencias.

Equipo arbitral de Central Norte vs Colón:

Ferreira será secundado por Javier Viglietti y Emanuel Serrale como asistentes, encargados de controlar las líneas, fuera de juego y faltas tácticas. El cuarto árbitro, Francisco Acosta, supervisará los cambios y apoyará en decisiones críticas durante el partido. En un torneo de márgenes estrechos, cada intervención del árbitro puede influir en el desarrollo del encuentro. La correcta aplicación de las reglas y la gestión del ritmo de juego son esenciales para garantizar equidad y fluidez, evitando que las infracciones tácticas alteren la dinámica.