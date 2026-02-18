Colón analiza la chance de sumar un extremo y Barrios es el nombre apuntado

Si bien en su momento, José Alonso dijo que Colón se retiraba del mercado de pases, la dirigencia tiene en carpeta a Nahuel Barrios

En el cierre del mercado de pases, Colón intenta sumar un refuerzo más. Y el nombre apuntado es el del extremo Cristian Nahuel Barrios.

En enero de este año, el Perrito retornó a San Lorenzo, luego de haber jugado en 2025 a préstamo con la camiseta de Barracas Central.

La vuelta de Barrios fue aceptada por el DT Damián Ayude, quien de hecho, lo hizo ingresar en el final del partido que San Lorenzo perdió con Lanús por la 1ª fecha del Torneo Apertura.

Sin embargo, luego de ese partido, el entrenador del Ciclón no lo tuvo más en cuenta y es por ello que Colón llamó a sus pares de San Lorenzo para conocer la situación del futbolista.

La dirigencia sabalera quiere seguir potenciando el plantel y el Perrito Barrios es un nombre que despierta interés, pero la principal traba por el contrato que percibe el jugador en San Lorenzo.

En 2024, cuando renovó su vínculo, lo hizo con una mejora sustancial y obviamente que ese contrato, Colón no está en condiciones de pagarlo.

Por otra parte, el vínculo de Barrios con San Lorenzo finaliza en diciembre, por lo cual, si el club lo cede debe renovarle el contrato, algo que no sucederá. De todos modos, Colón está atento y quiere jugarse una ficha.