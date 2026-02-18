Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón analiza la chance de sumar un extremo y Barrios es el nombre apuntado

Si bien en su momento, José Alonso dijo que Colón se retiraba del mercado de pases, la dirigencia tiene en carpeta a Nahuel Barrios

Ovación

Por Ovación

18 de febrero 2026 · 10:35hs
Colón tiene en carpeta a Nahuel Barrios.

Colón tiene en carpeta a Nahuel Barrios.

En el cierre del mercado de pases, Colón intenta sumar un refuerzo más. Y el nombre apuntado es el del extremo Cristian Nahuel Barrios.

Colón tiene en la mira al Perrito Barrios

En enero de este año, el Perrito retornó a San Lorenzo, luego de haber jugado en 2025 a préstamo con la camiseta de Barracas Central.

La vuelta de Barrios fue aceptada por el DT Damián Ayude, quien de hecho, lo hizo ingresar en el final del partido que San Lorenzo perdió con Lanús por la 1ª fecha del Torneo Apertura.

Sin embargo, luego de ese partido, el entrenador del Ciclón no lo tuvo más en cuenta y es por ello que Colón llamó a sus pares de San Lorenzo para conocer la situación del futbolista.

LEER MÁS: "Neris ya no pertenece a Colón y el club tendrá que iniciarle una demanda"

La dirigencia sabalera quiere seguir potenciando el plantel y el Perrito Barrios es un nombre que despierta interés, pero la principal traba por el contrato que percibe el jugador en San Lorenzo.

En 2024, cuando renovó su vínculo, lo hizo con una mejora sustancial y obviamente que ese contrato, Colón no está en condiciones de pagarlo.

Por otra parte, el vínculo de Barrios con San Lorenzo finaliza en diciembre, por lo cual, si el club lo cede debe renovarle el contrato, algo que no sucederá. De todos modos, Colón está atento y quiere jugarse una ficha.

Colón Barrios dirigencia
Noticias relacionadas
La dirigencia de Colón emitió un comunicado para aclarar y responder sobre las acusaciones realizadas por José Neris.

La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

jose neris se dio por despedido y estallo el conflicto en colon

José Neris se dio por despedido y estalló el conflicto en Colón

cuanto hacia que colon no ganaba dos partidos al hilo en el brigadier lopez

Cuánto hacía que Colón no ganaba dos partidos al hilo en el Brigadier López

pulga rodriguez y una decision que sacude al mundo colon

Pulga Rodríguez y una decisión que sacude al mundo Colón

Lo último

Vinícius: Los racistas son, ante todo, cobardes

Vinícius: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Para el frente de sindicatos, la gente aún no dimensiona el impacto de la reforma laboral

Para el frente de sindicatos, "la gente aún no dimensiona" el impacto de la reforma laboral

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Último Momento
Vinícius: Los racistas son, ante todo, cobardes

Vinícius: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Para el frente de sindicatos, la gente aún no dimensiona el impacto de la reforma laboral

Para el frente de sindicatos, "la gente aún no dimensiona" el impacto de la reforma laboral

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

El DT de Sevilla Matías Almeyda sufrió una grave sanción

El DT de Sevilla Matías Almeyda sufrió una grave sanción

Paro de la CGT: cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer

Paro de la CGT: cómo operarán los bancos y qué trámites se podrán hacer

Ovación
Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de vóley en Mendoza

Se puso en marcha la Liga Nacional Femenina de vóley en Mendoza

Capibaras XV con la ilusión en el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV con la ilusión en el debut en el Súper Rugby Américas

Unión cerró su gira por Córdoba perdiendo frente a Atenas

Unión cerró su gira por Córdoba perdiendo frente a Atenas

Colapinto superó a Gasly y se ubicó entre los 10 pilotos más rápidos de la práctica en Bahréin

Colapinto superó a Gasly y se ubicó entre los 10 pilotos más rápidos de la práctica en Bahréin

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Alerta en el fútbol: se suspenden los partidos del jueves por el paro general de la CGT

Policiales
La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus