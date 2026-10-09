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Cambió el horario del partido entre Colón y Mitre en Santiago del Estero

El partido entre Colón y Mitre de Santiago del Estero, por la fecha 33 de la Primera Nacional, sufrió una modificación y se jugará a las 16 en lugar de las 17.

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2026 · 19:46hs
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Cambió el horario del partido entre Colón y Mitre en Santiago del Estero

UNO Santa Fe / José Busiemi

El encuentro entre Colón y Mitre de Santiago del Estero, correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional, sufrió una modificación en su programación. El partido, que inicialmente estaba previsto para las 17, se adelantó una hora y finalmente comenzará a las 16, en territorio santiagueño.

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Colón y Mitre, con nuevo horario para la fecha 33

El compromiso entre el Sabalero y el Aurinegro tendrá un cambio en su cronograma. En principio, el partido se iba a disputar a las 17, pero posteriormente se resolvió adelantarlo una hora, por lo que el inicio quedó fijado para las 16.

De esta manera, el equipo Sabalero ya tiene una modificación confirmada para su próximo compromiso fuera de casa, en un encuentro correspondiente a la recta final del campeonato de la Primera Nacional.

El Sabalero se prepara para visitar Santiago del Estero

Colón afrontará una nueva presentación como visitante ante Mitre, en Santiago del Estero, por la fecha 33 del certamen. El encuentro será importante para las aspiraciones del conjunto rojinegro en el tramo decisivo de la temporada.

Colón Mitre
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