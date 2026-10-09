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Delfino tiene todo listo en Colón para intentar romper el molde ante Mitre

Colón completó la última práctica antes de viajar a Santiago del Estero para visitar a Mitre por la fecha 33 de la Zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

9 de octubre 2026 · 12:52hs
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Delfino tiene todo listo en Colón para intentar romper el molde ante Mitre

Prensa Colón

Colón ajustó los últimos detalles y tiene prácticamente todo definido para afrontar una nueva prueba fuera de Santa Fe el domingo cuando visite, desde las 17, a Mitre con la premisa de conseguir una victoria que le permita seguir escalando posiciones y llegar mejor perfilado al Reducido de la Primera Nacional.

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El plantel llevó adelante la última práctica antes del viaje y, salvo algún imprevisto de último momento, el entrenador mantendría la formación que viene de imponerse ante Estudiantes de Caseros. La intención es darle continuidad a un equipo que encontró respuestas en la fecha pasada, aunque ahora tendrá el desafío de trasladar ese rendimiento a una cancha ajena.

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Lértora, presente en Colón

Una de las cuestiones a seguir durante la semana fue la situación de Federico Lértora, que arrastra una sobrecarga muscular, pero la evolución no le impediría estar desde el arranque frente al Aurinegro.

Lértora viene con una sobrecarga, pero será titular en Colón.

Lértora viene con una sobrecarga, pero será titular en Colón.

De esta manera, Iván Delfino contaría con una pieza importante en la mitad de la cancha para un partido en el que Colón necesita imponerse y sostener la recuperación que busca consolidar en el tramo decisivo de la fase regular. La idea del técnico es respaldar a los 11 que salieron a jugar frente a Estudiantes de Caseros, con la confianza de que puedan repetir una actuación que les permita sumar tres puntos fundamentales.

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Más allá de la posible repetición de la formación, el cuerpo técnico también deberá prestar atención a la situación disciplinaria de algunos futbolistas. Facundo Castet y Alan Bonansea llegan con cuatro tarjetas amarillas, por lo que una más los dejará fuera del choque contra Almirante Brown. En paralelo, Matías Muñoz aparece como una alternativa que podría volver a estar disponible, ampliando las opciones del entrenador para afrontar el encuentro.

Los posibles 11 de Colón

Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Federico Lértora; Julián Marcioni, Agustín Toledo, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea.

Colón Mitre Iván Delfino
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