Castet aún no fue habilitado y el enojo de Colón es cada vez mayor

Sin embargo, no figuró en la lista que se conoció por la noche, a raíz que finalmente no quedó en condiciones de jugar. Entre el Verde y el grupo empresario que tenía la otra mitad del pase no acuerdan las comisiones, por lo que se dilata la situación. A eso se suma que no es un tema que priorice el elenco de Junín, que tiene la cabeza puesta en todo lo que pasa en el torneo Apertura.

Entonces, el nivel de paciencia de la dirigencia sabalera ya no es el mismo. Sobre todo porque este jueves cierra el libro de pases y hay que dejar todo listo en AFA.

Castet aún debe esperar en Colón

Lo concreto es que hace más de 15 días que el jugador está en Santa Fe a la espera del visto bueno para sumar minutos, lo que también lo tiene impaciente. Colón hizo lo necesario y hasta hizo cosas que le correspondían a Sarmiento para acelerar los trámites, pero ni así alcanzó.

Facundo Castet.jpg Prensa Colón

Ahora la expectativa pasa a que pueda estar en la fecha 2 de la Primera Nacional ante Nueva Chicago en Santa Fe. Caso contrario, podrían tomarse medidas. Vale recordar que el Rojinegro resolvió un plan de pagos para adquirir el 100% de la ficha.