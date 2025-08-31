Castro, con las ideas claras en Colón: "No estamos preocupados por el descenso"

Facundo Castro se refirió a la pelea de Colón en el tramo final de la temporada, muy lejos del Reducido, pero alerta a lo que ocurra con el descenso.

Colón se prepara para un nuevo compromiso en la Primera Nacional, cuando este lunes, desde las 19.10, visite a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale. En la previa, habló Facundo Castro, delantero que llegó en el último mercado de pases y que hasta aquí convirtió un solo gol —en su debut frente a Deportivo Morón—, pero que mantiene firme la ilusión de revertir la campaña rojinegra.

“ Defensores es un equipo duro que de local se hace fuerte. Va a ser un partido trabado y luchado en el cual vamos a ir a dar pelea. Vamos a salir a ganar, así que esperemos que se nos dé ”, expresó el atacante, confiado en poder sumar de a tres, en diálogo con La Central Deportiva de Cadena 3 (FM 101.7).

En relación a la situación del equipo en la tabla, Castro fue autocrítico, aunque dejó en claro que el grupo no pierde el foco: “Sabemos que por números está el peligro, pero no estamos preocupados por el descenso. Así como estamos lejos del reducido también estamos lejos de la zona de descenso. Somos conscientes y vamos a trabajar para no sufrir con eso”.

El goleador también se refirió a su llegada al Sabalero y a su compromiso con el club: “Yo llegué con la ilusión de pelear el ascenso y jugar el año que viene en Primera. Vine convencido en cumplir mi contrato. Finaliza este torneo y estaré mentalizado en la pretemporada para pelear el ascenso el año que viene”.

Respecto al presente del plantel, Castro valoró la unión y el respaldo de los referentes: “Hay jugadores que está demás decir lo que representan en el fútbol y en la institución. A mí mismo me gusta hablar con ellos y entender sobre Colón. El grupo tiene una conducta intachable. Cada día nos entregamos al máximo y trabajamos para representar a un club grande”.

Además, el delantero no ocultó su autocrítica tras los últimos partidos: “Sigo con bronca por las chances de gol que no pudimos concretar. A veces el desgaste y la lucha no permite estar fino y lucido en los últimos metros”.

Por último, dejó un mensaje de confianza hacia el futuro, tras el arribo de Ezequiel Medrán al banco: “Cuando hay un cambio de técnico las energías se renuevan. El otro día se vio un cambio y hubo un reconocimiento de la gente. Sabemos la camiseta que representamos y por eso nos entregamos al máximo en cada partido”.

Este lunes, Castro tendrá una nueva oportunidad de ser protagonista y ayudar a Colón a reencontrarse con la victoria en un escenario siempre complicado como el de Defensores de Belgrano.