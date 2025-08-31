Uno Santa Fe | Colón | Colón

Castro, con las ideas claras en Colón: "No estamos preocupados por el descenso"

Facundo Castro se refirió a la pelea de Colón en el tramo final de la temporada, muy lejos del Reducido, pero alerta a lo que ocurra con el descenso.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2025 · 10:59hs
Castro, con las ideas claras en Colón: No estamos preocupados por el descenso

Colón se prepara para un nuevo compromiso en la Primera Nacional, cuando este lunes, desde las 19.10, visite a Defensores de Belgrano en el estadio Juan Pasquale. En la previa, habló Facundo Castro, delantero que llegó en el último mercado de pases y que hasta aquí convirtió un solo gol —en su debut frente a Deportivo Morón—, pero que mantiene firme la ilusión de revertir la campaña rojinegra.

Defensores, en el horizonte de Colón

Defensores es un equipo duro que de local se hace fuerte. Va a ser un partido trabado y luchado en el cual vamos a ir a dar pelea. Vamos a salir a ganar, así que esperemos que se nos dé”, expresó el atacante, confiado en poder sumar de a tres, en diálogo con La Central Deportiva de Cadena 3 (FM 101.7).

LEER MÁS: Colón y el desafío de ser competitivo cuando no juega por casi nada

En relación a la situación del equipo en la tabla, Castro fue autocrítico, aunque dejó en claro que el grupo no pierde el foco: “Sabemos que por números está el peligro, pero no estamos preocupados por el descenso. Así como estamos lejos del reducido también estamos lejos de la zona de descenso. Somos conscientes y vamos a trabajar para no sufrir con eso”.

Gimnasia Jujuy Colón Facundo Castro

El goleador también se refirió a su llegada al Sabalero y a su compromiso con el club: “Yo llegué con la ilusión de pelear el ascenso y jugar el año que viene en Primera. Vine convencido en cumplir mi contrato. Finaliza este torneo y estaré mentalizado en la pretemporada para pelear el ascenso el año que viene”.

Castro sobre el presente de Colón

Respecto al presente del plantel, Castro valoró la unión y el respaldo de los referentes: “Hay jugadores que está demás decir lo que representan en el fútbol y en la institución. A mí mismo me gusta hablar con ellos y entender sobre Colón. El grupo tiene una conducta intachable. Cada día nos entregamos al máximo y trabajamos para representar a un club grande”.

Además, el delantero no ocultó su autocrítica tras los últimos partidos: “Sigo con bronca por las chances de gol que no pudimos concretar. A veces el desgaste y la lucha no permite estar fino y lucido en los últimos metros”.

LEER MÁS: Colón maneja el día y también la hora del duelo de la fecha 32 ante Morón

Por último, dejó un mensaje de confianza hacia el futuro, tras el arribo de Ezequiel Medrán al banco: “Cuando hay un cambio de técnico las energías se renuevan. El otro día se vio un cambio y hubo un reconocimiento de la gente. Sabemos la camiseta que representamos y por eso nos entregamos al máximo en cada partido”.

Este lunes, Castro tendrá una nueva oportunidad de ser protagonista y ayudar a Colón a reencontrarse con la victoria en un escenario siempre complicado como el de Defensores de Belgrano.

Colón Castro Defensores
Noticias relacionadas
ignacio lago vuelve a brillar en colon: el renacer de un jugador clave

Ignacio Lago vuelve a brillar en Colón: el renacer de un jugador clave

colon y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuando fue la ultima vez que sucedio?

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

medran apuesta en colon a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Prensa Unión

Se cumplen 14 años de un Clásico muy festejado por Unión

Lo último

Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Último Momento
Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Insólito: una persona atravesó el túnel subfluvial Uranga - Sylvestre Begnis caminando

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial A2: será una semana con doble fecha

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Torneo Oficial Prefederal: se viene el inicio de la segunda rueda

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Santa Fe terminó séptimo en el Campeonato Argentino Sub 16

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Ovación
Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

Alpine y Gasly privaron a Colapinto de sumar su primer punto en Países Bajos

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

El impactante declive de Christian Bernardi con la camiseta de Colón

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Argentina va frente a Brasil en un nuevo clásico por el título

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Franco Colapinto se mostró crítico con la estrategia de Alpine

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Video: gran maniobra de Colapinto para superar a Gasly en el GP de Países Bajos

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná