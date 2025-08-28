Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Ezequiel Medrán podría repetir el equipo titular de Colón para visitar a Defensores de Belgrano, que se caracteriza por la experiencia por sobre la juventud.

En el marco de la preparación de Colón para sus próximos compromisos, el entrenador Ezequiel Medrán decidió priorizar la experiencia y templanza de los jugadores del plantel por encima de la juventud, en contraste con lo que venía siendo la apuesta de Martín Minella, que daba oportunidades a juveniles.

La situación delicada que atraviesa el club llevó al DT a plantear un equipo en el que los de mayor recorrido sean quienes den la cara dentro del campo.

LEER MÁS: "Me gustaría que Colón sostenga el ritmo y la intensidad por más tiempo"

Como consecuencia, jóvenes como Yahir Ibarra, Conrado Ibarra y Zahir Yunis quedan fuera de la lista de convocados, mientras que Medrán buscará mantener la solidez y el orden en el terreno de juego.

No obstante, la suspensión de Emmanuel Gigliotti obliga al entrenador a incluir a un juvenil para cubrir su lugar. La discusión interna apunta a dos opciones: Matías Córdoba e Iván Ojeda, quienes podrían recibir la oportunidad de mostrarse en un contexto exigente.

Jourdan, el único de las canteras

La intención del DT queda reflejada en la conformación del equipo titular: la edad promedio se eleva casi hasta los 30 años (29,09), y de los once iniciales, el único surgido de la cantera rojinegra es Federico Jourdan, quien pese a su origen, ya cuenta con 34 años.

LEER MÁS: Colón ya tiene día y hora para el duelo clave por la permanencia ante Talleres (RE)

Medrán deja en claro que, en este momento crítico para Colón, la experiencia será la clave para afrontar la presión y encarar los desafíos que quedan por delante en la temporada. La apuesta busca equilibrio, liderazgo y seguridad en cada zona del campo, confiando en que los veteranos puedan sostener al equipo en instancias decisivas.