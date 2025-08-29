Ignacio Lago vuelve a brillar en Colón: el renacer de un jugador clave

Ignacio Lago viene de jugar un partido en un alto nivel, como en sus mejores momentos en Colón, lo que genera gran expectativa e ilusión para lo que viene.

Después de un período complicado marcado por una grave lesión de rodilla, Ignacio Lago comienza a mostrar nuevamente el nivel que lo había destacado en 2024. El delantero llegó a Colón procedente de Talleres, tras un paso a préstamo por Atlético de Rafaela, donde fue dirigido por Ezequiel Medrán, actual técnico sabalero.

Producto de sus buenas actuaciones en Rafaela y pese a la lesión sufrida ante Mitre en la última fecha de la era de Iván Delfino (derrota 2-1 en Santa Fe), los dirigentes de Colón hicieron un esfuerzo económico para adquirir parte de su pase. Su recuperación fue rápida y exitosa, aunque al principio su vuelta a la cancha estuvo marcada por cierta cautela y miedo , según confesó el propio jugador.

El renacer de Lago se hizo evidente en el estreno de Medrán como DT, ante Chacarita en el Brigadier López, donde abrió el marcador con un golazo en un partido que terminó 1-1. Más allá de la conquista, el mediático delantero mostró un rendimiento sólido y participativo, muy cercano al nivel que había tenido en 2024, generando ilusión en el cuerpo técnico y la hinchada.

“En lo personal fue muy importante volver a convertir después de tanto tiempo, pero lo que destaco es que el equipo anduvo bien”, afirmó Lago en diálogo con Sol Play (FM 91.5) durante la semana.

Los registros de Nacho Lago en Colón

Si se analizan los números, en 2024 Lago disputó 26 partidos de Primera Nacional (titular en todos, reemplazado 12 veces) y convirtió 6 goles, además de jugar 2 encuentros de Copa Argentina con un tanto.

En 2025, hasta ahora, suma 17 partidos, con un gol —el anotado ante Chacarita—, siendo titular en 14, ingresando desde el banco tres veces y reemplazado en 10.

El exjugador de Almirante Brown parece haber encontrado nuevamente confianza y continuidad, y su presente ilusiona de cara a los próximos compromisos de Colón, donde se espera que recupere protagonismo y se transforme en una de las piezas claves del equipo de Medrán, que intentará terminar de la mejor manera la temporada.