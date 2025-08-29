Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ignacio Lago vuelve a brillar en Colón: el renacer de un jugador clave

Ignacio Lago viene de jugar un partido en un alto nivel, como en sus mejores momentos en Colón, lo que genera gran expectativa e ilusión para lo que viene.

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2025 · 11:44hs
Ignacio Lago vuelve a brillar en Colón: el renacer de un jugador clave

UNO / José Busiemi

Después de un período complicado marcado por una grave lesión de rodilla, Ignacio Lago comienza a mostrar nuevamente el nivel que lo había destacado en 2024. El delantero llegó a Colón procedente de Talleres, tras un paso a préstamo por Atlético de Rafaela, donde fue dirigido por Ezequiel Medrán, actual técnico sabalero.

Un obstáculo para Ignacio Lago en Colón

Producto de sus buenas actuaciones en Rafaela y pese a la lesión sufrida ante Mitre en la última fecha de la era de Iván Delfino (derrota 2-1 en Santa Fe), los dirigentes de Colón hicieron un esfuerzo económico para adquirir parte de su pase. Su recuperación fue rápida y exitosa, aunque al principio su vuelta a la cancha estuvo marcada por cierta cautela y miedo, según confesó el propio jugador.

LEER MÁS: "Me gustaría que Colón sostenga el ritmo y la intensidad por más tiempo"

El renacer de Lago se hizo evidente en el estreno de Medrán como DT, ante Chacarita en el Brigadier López, donde abrió el marcador con un golazo en un partido que terminó 1-1. Más allá de la conquista, el mediático delantero mostró un rendimiento sólido y participativo, muy cercano al nivel que había tenido en 2024, generando ilusión en el cuerpo técnico y la hinchada.

“En lo personal fue muy importante volver a convertir después de tanto tiempo, pero lo que destaco es que el equipo anduvo bien”, afirmó Lago en diálogo con Sol Play (FM 91.5) durante la semana.

Los registros de Nacho Lago en Colón

Si se analizan los números, en 2024 Lago disputó 26 partidos de Primera Nacional (titular en todos, reemplazado 12 veces) y convirtió 6 goles, además de jugar 2 encuentros de Copa Argentina con un tanto.

LEER MÁS: Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

En 2025, hasta ahora, suma 17 partidos, con un gol —el anotado ante Chacarita—, siendo titular en 14, ingresando desde el banco tres veces y reemplazado en 10.

El exjugador de Almirante Brown parece haber encontrado nuevamente confianza y continuidad, y su presente ilusiona de cara a los próximos compromisos de Colón, donde se espera que recupere protagonismo y se transforme en una de las piezas claves del equipo de Medrán, que intentará terminar de la mejor manera la temporada.

Colón Ignacio Lago Talleres
Noticias relacionadas
Prensa Unión

Se cumplen 14 años de un Clásico muy festejado por Unión

Colón podría repetir la formación para visitar a Defensores de Belgrano.

Colón y la extraña posibilidad de repetir la formación titular

por que colon tiene la guardia alta por la designacion de yamil possi como arbitro

Por qué Colón tiene la "guardia alta" por la designación de Yamil Possi como árbitro

colon ya tiene dia y hora para el duelo clave por la permanencia ante talleres (re)

Colón ya tiene día y hora para el duelo clave por la permanencia ante Talleres (RE)

Lo último

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Último Momento
Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

Ovación
¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná