Colón y el desafío de ser competitivo cuando no juega por casi nada

Colón visitará a Defensores de Belgrano sin objetivos importantes a la vista. Sin chances de ingresar al Reducido y lejos de la zona del descenso

31 de agosto 2025 · 10:16hs
Colón afrontará un partido en el que no juega por casi nada.

A seis fechas del final, Colón está 17 puntos por debajo del último clasificado al Reducido que es Temperley. Mientras que está nueve puntos por encima de Defensores Unidos que es el último equipo que está perdiendo la categoría.

Colón y un partido para ratificar una mejor imagen

En consecuencia, es imposible que el Sabalero se meta en el Reducido y prácticamente improbable que pierda la categoría. En ese contexto de mediocridad extrema, el elenco conducido por Ezequiel Medrán visitará este lunes a Defensores de Belgrano.

Y lo hará con el desafío de volver a repetir la actuación que tuvo ante Chacarita, que si bien no le alcanzó para ganar, sí para dejar una mejor imagen.

Con una semana más de trabajo, habrá que ver en qué aspectos hizo hincapié Medrán para intentar jugar mejor. Y lo hará ante un rival que tampoco juega por nada.

En consecuencia, ambos equipos tendrán una cierta liberación a la hora de jugar y eso quizás los beneficie respecto a mostrar una intención más ambiciosa con poco para perder.

Está claro que a Colón le pesó la responsabilidad durante todo el campeonato de ser protagonista. Nunca pudo asumir ese rol y los resultados están a la vista.

Será un partido más importante para Medrán que para los jugadores. Y es que el técnico en cada partido se jugará mucho, en cambio los futbolistas, la mayoría de ellos, les será muy difícil revertir la imagen.

