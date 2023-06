Nacho Chicco: "Nos faltaba nafta, dimos mucha ventaja en el arranque del torneo"

LEER MÁS: Qué ocurrió en el cónclave de dirigentes que hubo en Colón

Sobre si se sintieron perjudicados los jugadores de Colón ante Central, Ignacio Chicco contó: "Obvio que sí, fue un penal donde no pasó nada, el jugador se tira con intención de que cobre penal, pero sin ningún roce, en la misma jugada nos amonestan a tres o cuatro jugadores, nos sentimos perjudicados. Ello encontraron el empate y comenzó a cambiar el partido, donde no habían tenido situaciones, no nos habían creado situaciones, era un partido muy chato donde habíamos tenido las situacioens más claras".

"Le consultamos por el VAR, ya que estábamos seguro que no había pasado nada. Nos dijo que estaban corroborando la jugada, pero no era correcto ya que luego nos enteramos que no funcionaba el VAR, pero no nos dio demasiadas explicaciones, se quedó con esa decisión. Para él fue penal pero quedó en evidencia que no fue nada", agrego el arquero de Colón.

Ignacio Chicco.

En cuanto a la sensación de los jugadores por esta situación que vivieron en el Gigante de Arroyito, Ignacio Chicco dijo: "Uno es persona, en pleno partido tiene la adrenalina al 100, uno se esfuerza y espera toda la semana para ese momento y tratar de hacerlo de la mejor manera, sabemos que cuando las cosas no salen quedamos expuestos. Ahora más tranquilo uno puede decir que estuvimos desmedidos, que hablamos en caliente. Pero nos viene pasando en varios partidos. Uno se enoja, se calienta y siempre quiere pelear por lo suyo tanto en lo individual como lo grupal. Si nos íbamos con una victoria eran puntos que nos servían un montón".

También sobre la reacción de los jugadores de Colón, Ignacio Chicco reconoció: "Nunca está la intención de menospreciar a una persona, me considero temperamental, fue lo que sentí en ese momento, fue lo que me pareció. Obvio que hay un margen de error, pero con la adrenalina al 100 siente eso, uno quiere competir. De eso se trata".

Y sobre el desarrollo de Colón en el campeonato, Ignacio Chicco contó: "Nos costó, no fue una buena pretemporada, desde lo grupal, donde nos dábamos cuenta que nos faltaba nafta, no podíamos terminar los partidos enteros, en Primera División no se puede dar esa ventaja. Cuando llegó el cuerpo técnico nuevo hicimos una especie de pretemporada, nos costó ponernos a tono, luego el equipo fue otro. Hubo muchos empates, hubo partidos donde no estuvimos finos, tampoco estuvimos bien en defensa. Pero el equipo viene en progreso y creciendo mucho, en las últimas fechas rescatamos puntos muy importantes, como también sufrimos situaciones donde podríamos haber tenido más puntos".