Claudio Biaggio, exjugador que pasó por Colón en la temporada 1999-00, dejó su sello goleador (16 en 50 partidos) y un cariño muy grande en mucha gente. En su función como entrenador, el Pampa dirigió a San Lorenzo y actualmente está al frente de Chacarita Juniors, elenco que milita en la Primera Nacional. El exdelantero rojinegro charló con radio Gol 96.7 para repasar su pasado en Santa Fe, a la vez que opinó sobre la actualidad del fútbol argentino.

En el inicio reconoció que “viví muchas experiencias en el fútbol, jugué en el exterior, estuve en la Selección Argentina entrenando con los mejores, con Maradona por ejemplo. La verdad que lo único que por allí me hubiera gustado como local retirarme en San Lorenzo, algo que no se pudo dar”.

Entre esas experiencias internacionales, Claudio Biaggio llegó al fútbol japonés y al respecto contó que “estaba en Colón, el DT era Gareca y me dijo que no me iba a tener en cuenta, era un muchacho grande y salió lo de Japón y no lo desaproveché, era algo único, llegué allá y me encontré con una gente espectacular, lo disfruté muchísimo”.}

Cuando repasó su llegada al barrio Centenario, expresó que “yo estaba en San Lorenzo y no me iban a tener en cuenta. Aparecieron Talleres y Colón, me gustó mucho Colón porque estaba Miguel Russo quien me llamó y era bueno venir a Santa Fe. Con San Lorenzo, muchas veces enfrenté a Colón y era muy difícil ganar en Santa Fe. El presidente era Vignatti”.

Y más adelante, Claudio Biaggio, que está al frente de Chacarita en la Primera Nacional, enfatizó: “Tengo los mejores recuerdos, llegué y la gente me trató muy bien, tuve la suerte de marcar varios goles, cuando me encuentro con un hincha de Colón por algún lugar del país me agradece, tuve cosas buenas, conocí gente muy buena y es lo que te queda”.

Claudio2.jpg Claudio Biaggio es el actual orientador de Chacarita, tras su paso como DT de San Lorenzo. Se ilusiona con alguna vez dirigir a Colón

En aquella temporada, Colón fue protagonista del certamen argentino, a tal punto de pelear el título hasta el final. Al respecto no dudó en afirmar que “tuvimos una etapa con Piazza que peleamos el campeonato con Independiente y la gente iba a todos lados. Nunca me imaginé que lleve 40.000 personas a Paraguay, me emocionó muchísimo ver tanta gente y me amargó mucho que la final no la pudo ganar. Colón era superior pero no lo pudo plasmar en la cancha”.

Ahora, en su función como entrenador, el Pampa reconoce que “uno va pensando en la idea que tiene y según los jugadores que tiene en ese momento, por ahí llegás a un equipo y no tenés jugadores adecuados y debés cambiar la idea, te vas adaptando al equipo y a los jugadores”.

En la parte final, aseveró que estuvo cerca de volver al barrio Centenario, esta vez como entrenador. "Tuvimos una charla con Colón, yo tenía la palabra con Chacarita, me vino a buscar primero y me dieron las herramientas para poder dirigirlo. Le agradecí porque era un sueño dirigir en Colón. Mi idea es seguir mejorando el día de mañana no sabe lo que puede pasar. Es un club grande del interior y sería muy bueno dirigirlo”.