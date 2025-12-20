Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón acelera gestiones para acordar con Espínola y levantar la inhibición en FIFA

Los dirigentes de Colón ultiman detalles con Alberto Espínola, y hay cifrado optimismo en que en la semana que se iniciará se levante la inhibición en FIFA.

Ovación

Por Ovación

20 de diciembre 2025 · 13:41hs
Colón acelera gestiones para acordar con Espínola y levantar la inhibición en FIFA

UNO Santa Fe | José Busiemi

La dirigencia de Colón trabaja contrarreloj para resolver uno de los frentes más sensibles que hoy condicionan la vida institucional y deportiva del club. En las últimas horas, con la intervención directa del doctor Luis Hilbert, el Sabalero intensificó las gestiones para alcanzar un acuerdo con Alberto Espínola, paso indispensable para cumplir con los trámites formales y desactivar la inhibición que pesa sobre la institución en FIFA.

La inhibición en FIFA, una obsesión para Colón

La intención de la conducción rojinegra es clara: resolver la situación durante la próxima semana y dejar atrás un conflicto que se arrastra desde hace varias semanas y que limita cualquier planificación a mediano plazo. El entendimiento con el defensor paraguayo permitiría regularizar el expediente, completar la documentación correspondiente y liberar al club de una sanción que hoy lo mantiene atado de manos.

LEER MÁS: Colón, en suspenso: Yllana arrancó en San Martín (T) y frenó la salida de Wachi García

El contexto no es sencillo. La nueva dirigencia encabezada por José Alonso asumió en medio de un escenario económico crítico, atravesado por deudas heredadas y compromisos incumplidos. A los tres meses de salarios adeudados al plantel profesional se suman obligaciones con entrenadores y preparadores físicos del fútbol formativo, lo que obliga a priorizar soluciones urgentes para normalizar la actividad cotidiana del club.

Dentro de ese panorama, la deuda más pesada es la que Colón mantiene con Espínola: 345.000 dólares que derivaron en la inhibición por parte de FIFA. Por este motivo, desde la comisión directiva no se descarta que en los próximos días una delegación viaje a Paraguay para reunirse cara a cara con el jugador, consensuar un plan de pago viable y avanzar hacia la cancelación definitiva del compromiso.

Desactivar la inhibición, clave para Colón

Desde el entorno dirigencial reconocen que la resolución del caso Espínola es una pieza clave para empezar a ordenar las finanzas y recuperar previsibilidad. Levantar la inhibición no solo significaría un alivio institucional, sino también un punto de partida para destrabar futuros movimientos deportivos y encarar el proceso de reconstrucción con mayor margen de acción.

LEER MÁS: A Colón le surgió por Tiago Cravero el competidor menos esperado

Mientras tanto, en el club reina la cautela. Las negociaciones avanzan, pero la prioridad es cerrar un acuerdo sostenible que permita cumplir con lo pactado y evitar nuevos conflictos. En Colón saben que el camino hacia la normalización será largo, pero entienden que resolver esta deuda es el primer paso ineludible para empezar a dejar atrás una herencia pesada.

Colón Espínola FIFA
Noticias relacionadas
Tiago Cravero por ahora no sale de Belgrano pese al interés de Colón.

Colón en alerta: Belgrano frenó por el momento la salida de Tiago Cravero

colon activo la campana de abonos de cara a la temporada 2026

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

colon acelera por bonansea para rearmar un ataque que hoy esta en deuda

Colón acelera por Bonansea para rearmar un ataque que hoy está en deuda

Colón ganaba, pero el partido se suspendió por un problema con el reloj de 24 segundos.

Colón ganaba el partido, pero se suspendió por un problema con el reloj

Lo último

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho rescató un empate ante el Newcastle

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho rescató un empate ante el Newcastle

Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Último Momento
Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho rescató un empate ante el Newcastle

El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho rescató un empate ante el Newcastle

Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Las distintas líneas de colectivos vuelven a funcionar en Santa Fe tras el fuerte temporal

Colón acelera gestiones para acordar con Espínola y levantar la inhibición en FIFA

Colón acelera gestiones para acordar con Espínola y levantar la inhibición en FIFA

Ma, me están llevando. Ayuda: buscan en Colastiné a una mujer tras un desesperado mensaje por WhatsApp

"Ma, me están llevando. Ayuda": buscan en Colastiné a una mujer tras un desesperado mensaje por WhatsApp

Ovación
Vazzoler destacó el semillero de Unión: Estos chicos nos van a dar un montón

Vazzoler destacó el semillero de Unión: "Estos chicos nos van a dar un montón"

Dos santafesinos serán protagonistas de la Leyenda Continúa en la FAB

Dos santafesinos serán protagonistas de la Leyenda Continúa en la FAB

Malena Santillán sigue sumando medallas en Buenos Aires

Malena Santillán sigue sumando medallas en Buenos Aires

Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria en el Trofeo de Campeones

Platense y Estudiantes de La Plata van por la gloria en el Trofeo de Campeones

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

Un número que sacude a la Premier: Haaland igualó a Cristiano Ronaldo

Policiales
Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio