Colón acelera gestiones para acordar con Espínola y levantar la inhibición en FIFA

Los dirigentes de Colón ultiman detalles con Alberto Espínola, y hay cifrado optimismo en que en la semana que se iniciará se levante la inhibición en FIFA.

La dirigencia de Colón trabaja contrarreloj para resolver uno de los frentes más sensibles que hoy condicionan la vida institucional y deportiva del club. En las últimas horas, con la intervención directa del doctor Luis Hilbert, el Sabalero intensificó las gestiones para alcanzar un acuerdo con Alberto Espínola, paso indispensable para cumplir con los trámites formales y desactivar la inhibición que pesa sobre la institución en FIFA.

La intención de la conducción rojinegra es clara: resolver la situación durante la próxima semana y dejar atrás un conflicto que se arrastra desde hace varias semanas y que limita cualquier planificación a mediano plazo. El entendimiento con el defensor paraguayo permitiría regularizar el expediente, completar la documentación correspondiente y liberar al club de una sanción que hoy lo mantiene atado de manos.

El contexto no es sencillo. La nueva dirigencia encabezada por José Alonso asumió en medio de un escenario económico crítico, atravesado por deudas heredadas y compromisos incumplidos. A los tres meses de salarios adeudados al plantel profesional se suman obligaciones con entrenadores y preparadores físicos del fútbol formativo, lo que obliga a priorizar soluciones urgentes para normalizar la actividad cotidiana del club.

Dentro de ese panorama, la deuda más pesada es la que Colón mantiene con Espínola: 345.000 dólares que derivaron en la inhibición por parte de FIFA. Por este motivo, desde la comisión directiva no se descarta que en los próximos días una delegación viaje a Paraguay para reunirse cara a cara con el jugador, consensuar un plan de pago viable y avanzar hacia la cancelación definitiva del compromiso.

Desactivar la inhibición, clave para Colón

Desde el entorno dirigencial reconocen que la resolución del caso Espínola es una pieza clave para empezar a ordenar las finanzas y recuperar previsibilidad. Levantar la inhibición no solo significaría un alivio institucional, sino también un punto de partida para destrabar futuros movimientos deportivos y encarar el proceso de reconstrucción con mayor margen de acción.

Mientras tanto, en el club reina la cautela. Las negociaciones avanzan, pero la prioridad es cerrar un acuerdo sostenible que permita cumplir con lo pactado y evitar nuevos conflictos. En Colón saben que el camino hacia la normalización será largo, pero entienden que resolver esta deuda es el primer paso ineludible para empezar a dejar atrás una herencia pesada.