Rasmussen llega a Santa Fe para sumarse a Colón y Medrán completa su defensa

Es inminente el arribo del zaguero Federico Rasmussen para convertirse en incorporación de Colón proveniente de Godoy Cruz. La pieza que precisaba el DT

Colón está a un paso de sumar una nueva pieza a su plantel. Con el acuerdo de palabra ya sellado, se espera que Federico Rasmussen arribe a Santa Fe este jueves para cumplir con los pasos formales y será la cara nueva número 15 en este nuevo proyecto.

El zaguero zurdo llegará para someterse a la revisión médica, firmar su contrato y luego ponerse a disposición del cuerpo técnico de Ezequiel Medrán. Luego habrá que ver cuándo será presentado, ya que el club se toma su tiempo, porque suele acudir a producciones especiales en las redes.

Federico Rasmussen.jpg Colón espera en las próximas horas por Federico Rasmussen.

El central zurdo que quería Medrán para Colón

La operación se cerró a préstamo con cargo hasta diciembre y sin opción de compra desde Godoy Cruz. Rasmussen tiene 33 años (Coronel Dorrego, 4 de marzo de 1992) y una imponente contextura física: mide 1,91 metro, un atributo que suma presencia y juego aéreo en el fondo.

Con esta incorporación, Ezequiel Medrán completa la última línea, una de las prioridades desde el inicio del mercado. La llegada del defensor le aporta jerarquía, recorrido y una variante zurda que el entrenador consideraba necesaria.

De esta manera, al Sabalero le quedaría una sola ficha por cubrir antes de bajar la persiana: un volante mixto con vocación ofensiva, perfil buscado para terminar de equilibrar el mediocampo. Mientras tanto, Colón empieza a encontrar las respuestas que necesitaba y avanza hacia la recta final de su planificación.