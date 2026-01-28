Uno Santa Fe | Colón | Colón

Rasmussen llega a Santa Fe para sumarse a Colón y Medrán completa su defensa

Es inminente el arribo del zaguero Federico Rasmussen para convertirse en incorporación de Colón proveniente de Godoy Cruz. La pieza que precisaba el DT

Ovación

Por Ovación

28 de enero 2026 · 17:21hs
Rasmussen llega a Santa Fe para sumarse a Colón y Medrán completa su defensa

Prensa Godoy Cruz

Colón está a un paso de sumar una nueva pieza a su plantel. Con el acuerdo de palabra ya sellado, se espera que Federico Rasmussen arribe a Santa Fe este jueves para cumplir con los pasos formales y será la cara nueva número 15 en este nuevo proyecto.

• LEER MÁS: Neris no quiere renovar en Colón y se desplomó su arribo a América de Cali

El zaguero zurdo llegará para someterse a la revisión médica, firmar su contrato y luego ponerse a disposición del cuerpo técnico de Ezequiel Medrán. Luego habrá que ver cuándo será presentado, ya que el club se toma su tiempo, porque suele acudir a producciones especiales en las redes.

Federico Rasmussen.jpg
Colón espera en las próximas horas por Federico Rasmussen.

Colón espera en las próximas horas por Federico Rasmussen.

El central zurdo que quería Medrán para Colón

La operación se cerró a préstamo con cargo hasta diciembre y sin opción de compra desde Godoy Cruz. Rasmussen tiene 33 años (Coronel Dorrego, 4 de marzo de 1992) y una imponente contextura física: mide 1,91 metro, un atributo que suma presencia y juego aéreo en el fondo.

• LEER MÁS: Alonso, duro en Colón: "Vamos a demostrar con documentos cómo encontramos el club"

Con esta incorporación, Ezequiel Medrán completa la última línea, una de las prioridades desde el inicio del mercado. La llegada del defensor le aporta jerarquía, recorrido y una variante zurda que el entrenador consideraba necesaria.

• LEER MÁS: Colón ya tiene día y hora para jugar ante Ferro en el Brigadier López por la 3ª fecha

De esta manera, al Sabalero le quedaría una sola ficha por cubrir antes de bajar la persiana: un volante mixto con vocación ofensiva, perfil buscado para terminar de equilibrar el mediocampo. Mientras tanto, Colón empieza a encontrar las respuestas que necesitaba y avanza hacia la recta final de su planificación.

Colón Federico Rasmussen Godoy Cruz
Noticias relacionadas
alonso: si no se firma el contrato de tv, el campeonato puede empezar igual

Alonso: "Si no se firma el contrato de TV, el campeonato puede empezar igual"

el nuevo colon se pone a prueba frente a patronato en el predio 4 de junio

El nuevo Colón se pone a prueba frente a Patronato en el Predio 4 de Junio

colon blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

Colón blinda su futuro: cuatro juveniles firmaron su primer contrato

final feliz: colon acordo la salida de jose neris a america de cali

Final feliz: Colón acordó la salida de José Neris a América de Cali

Lo último

El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Último Momento
El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

El River de Gallardo libera un cupo y apunta a sumar un refuerzo hasta marzo

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

River sorprende con la incorporación del ecuatoriano Kendry Páez

River sorprende con la incorporación del ecuatoriano Kendry Páez

La frase de Riquelme que ilusiona a Boca: Este año vamos a ganar todo

La frase de Riquelme que ilusiona a Boca: "Este año vamos a ganar todo"

Ovación
Neris no quiere renovar en Colón y se desplomó su arribo a América de Cali

Neris no quiere renovar en Colón y se desplomó su arribo a América de Cali

Cuello ya se siente parte de Unión: Quiero darlo todo por esta camiseta

Cuello ya se siente parte de Unión: "Quiero darlo todo por esta camiseta"

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Kevin López quedó en el limbo tras plantar a Colón y frustrarse su pase a Instituto

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Ferro en el Brigadier López por la 3ª fecha

Colón ya tiene día y hora para jugar ante Ferro en el Brigadier López por la 3ª fecha

Los suplentes de Colón no pudieron con Patronato en el Predio 4 de Junio

Los suplentes de Colón no pudieron con Patronato en el Predio 4 de Junio

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"