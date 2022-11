LEER MÁS: El vice Alonso habló de varios temas cruciales en Colón

Vale recordar que en enero de este año, cuando se mencionaba que Colón le había hecho una propuesta a Germán Conti para volver al club, su hermano en redes sociales salió a contar la versión de lo sucedido, cargando contra los dirigentes.

Mauricio Conti en un vivo de Twitch remarcó: "El Flaco está armando las valijas para irse a un club de Brasil, pero por qué dije de hablar, lo hice porque me molesta mucho que jueguen con el sentimiento del hincha y sobre todo con alguien como el Flaco. Ya pasó a principios de año, donde estaban dadas las condiciones para que si lo llamaban juegue en Colón, ya que en febrero nació su primera hija, por eso qué mejor que estar con su familia y la familia de su esposa en Santa Fe".

https://twitter.com/4Tuiteros/status/1478560901062004737 @MauriConti les cuenta la posta sin mentir y con la voz quebrada, mientras el @Flaco_Conti comenta en el chat y lo curte. Información y Twitch para toda la patria sabalera pic.twitter.com/XXTZOpW3bN — 4 TWITEROS (@4Tuiteros) January 5, 2022

Mientras que luego, el hermano de Germán Conti apuntó: "Lo llamaron, le hicieron una oferta ridícula, encima como pasó quizás con lo de (Leandro) Somoza lo llaman cuando se enteran vía redes sociales que había otros clubes interesados, pero ahora no hubo nada, solo una comunicación, informal y nada más. Está la voluntad y el deseo de Marito (Sciacqua) de tenerlo, eso es verdad, pero en dos días capaz que ya se vuelve a Brasil, está todo arreglado entre los clubes, solo falta firmar el contrato".

"Hablé con él de su situación, me lo confirmó, y luego me llamaron dos periodistas para saber si era verdad para ver si lo tiraban, pero les dije que había hablado ayer. Pero esto es fútbol, cambiante de un día a otro, le volví a consultar y me dijo que llegaron tarde, que no hubo un llamado, esta es la verdad", cerró Mauricio Conti.

Lo concreto que como en cada mercado de pases que se abre el nombre de Germán Conti vuelve a tomar fuerza en Colón, sobre todo porque Vignatti lo pretende contar, y un dato alentador en este sentido es que el club se sacará varios contratos importantes de encima, y la defensa, tras las partidas de Joaquín Novillo y Paolo Goltz necesita un referente, donde el Flaco encaja perfectamente en lo que se buscará para esa posición del campo de juego. El jugador todavía tiene contrato con Benfica, y el presidente sabalero pretende que rescinda su vínculo para negociar directamente con su representante.