En primera medida, analizó el 2022, donde primó la irregularidad y donde no se alcanzaron las expectativas esperadas, en charla con LT10 AM 1020: "Ocurrieron cosas futbolísticas y extrafutbolísticas. En lo deportivo, fue un año muy complicado, quizás el más complicado de todos desde que estamos. Tuvimos un equipo campeón que sufrió una importante sangría y no pudimos reemplazar bien a los que se fueron. Tampoco logramos los objetivos".

"Una primera etapa en la que Colón jugó dos clásicos en los que estuvo muy bien y mereció ganar, pero no se pudo. Lo mismo que en otros partidos, pero no es justificativo. Hicimos una buena Libertadores, pero que no pudimos seguir. Y también, fue un torneo con muchas cosas. Se cierra un año triste, porque teníamos ambiciones de otras cosas, pero en la vida siempre hay revancha, que es que Colón vuelva a ser una usina de fútbol y esperemos no equivocarnos en el técnico y tampoco en las incorporaciones", agregó el directivo.

Junto al presidente José Vignatti, viajarán a Qatar el Mundial, pero fuera de la comitiva de la AFA. En este sentido, a modo de licencia afrontado por fondos propios. Entonces, sabiendo que queda poco, se busca cerrar lo del entrenador y José Alonso trató de explicar por qué se dilata lo de Marcelo Saralegui.

"Marcelo hizo su propuesta. Tiene muchas intenciones de seguir, porque ama al club y tiene pertenencia. Tiene muy claro el proyecto, pero en estos días tuvimos compromisos con otros técnicos y por eso se debe resolver para qué lado vamos", se sinceró.

Marcelo Saralegui.jpeg Alonso admitió que Colón también charla con otros técnicos y por eso no se cerró lo de Saralegui. UNO Santa Fe / José Busiemi

Luego, expuso que "Colón necesita un cambio enorme, porque hay otras generaciones que piensan diferente y que son participativos en las redes sociales. Todo eso lo tenemos que ajustar con gente nueva".

Pulga Rodríguez.jpg José Alonso también sentó postura sobre la situación de Pulga Rodríguez. UNO Santa Fe / José Busiemi

En el final, fue tajante ante la postura de Luis Rodríguez: "El Pulga es un jugador que se quiere por lo que ya se sabe, pero tiene que resarcir por su contrato, así como nosotros pagamos cuando llegó de Gimnasia. Esperemos que lo haga".