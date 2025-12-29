Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón inició la semana con su inhibición activa en FIFA: ¿cuáles son los motivos?

A pesar de haber cumplido con el paraguayo Alberto Espínola, Colón sigue con su inhibición activa en FIFA. ¿Cuál es la expectativa?

Ovación

Por Ovación

29 de diciembre 2025 · 07:23hs
Colón inició la semana con su inhibición activa en FIFA: ¿cuáles son los motivos?

Colón dio en las últimas horas un paso clave para empezar a ordenar un frente que venía condicionando su planificación deportiva. La dirigencia ya concretó el pago de la deuda que mantenía con Alberto Espínola, aunque la inhibición que pesa sobre el club en FIFA todavía continúa activa y recién podría quedar sin efecto en la próxima actualización del organismo, prevista para este martes.

Colón cumplió pero la inhibición sigue activa

Tal como se había anticipado, el dinero reclamado por el futbolista fue transferido y ahora el caso ingresó en la etapa administrativa, un proceso que no se resuelve de manera inmediata.

LEER MÁS: Wanchope Ábila, cerca de la Primera Nacional: Madryn acelera y mira a Colón

La operatoria incluye el envío de divisas al exterior, la notificación correspondiente al jugador y, finalmente, la validación de cada paso en el sistema de FIFA. Recién cuando se complete ese circuito, la sanción quedará oficialmente levantada.

INHIBICIÓN FIFA UNO 29 DE DICIEMBRE

La intención de la actual conducción era cerrar este conflicto antes de fin de año para encarar con mayor margen de acción el armado del plantel. Si bien el Sabalero ya avanzó en la llegada de varios refuerzos y mantiene negociaciones abiertas por otros nombres, la inhibición representaba un freno constante en el mercado, obligando a manejarse con cautela en cada gestión.

Lo que cumplió y lo que se espera

En paralelo, la institución también atendió otra obligación sensible: el pago del aguinaldo al personal del club, un compromiso que se encontraba pendiente y que formaba parte de las prioridades inmediatas. Tanto esa deuda como la vinculada a Espínola fueron afrontadas, según se indicó extraoficialmente, con aportes económicos de los propios dirigentes, en una operación global que rondaría los 500 mil dólares.

LEER MÁS: César Carignano fue tajante sobre Colón: la presión de la B y un mensaje que incomoda

Con José Alonso encabezando el proceso, la dirigencia decidió avanzar sin dilaciones sobre los temas más urgentes, con el objetivo de normalizar la situación financiera cotidiana y despejar obstáculos que impactaban de lleno en la planificación deportiva. Mientras tanto, en Colón aguardan la confirmación oficial de FIFA que termine de cerrar el capítulo y permita trabajar sin restricciones en el nuevo proyecto futbolístico.

Colón Espínola FIFA
Noticias relacionadas
que gestiones realizan los dirigentes de colon para potenciar al plantel

Qué gestiones realizan los dirigentes de Colón para potenciar al plantel

colon no se resigna en la busqueda del mediocampista kevin lopez

Colón no se resigna en la búsqueda del mediocampista Kevin López

Tomás Fernández será refuerzo de Colón.

Colón suma un nuevo refuerzo: llega el delantero Tomás Fernández

Esteban Fuertes descartó volver a trabajar en Colón.

Bichi Fuertes: "Si hoy me llamaran para trabajar en Colón, diría que no"

Lo último

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Último Momento
Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Caso Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años imputada seguirá detenida y la causa fue caratulada como homicidio calificado

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente de 16 años seguirá detenida tras la audiencia imputativa

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

La Liga Nacional le baja el telón al 2025 con una triple y atractiva propuesta

Ovación
Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Unión hizo oficial la compra y firma de contrato de Diego Armando Díaz

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Franco García le bajó el pulgar a Colón y eligió San Martín (T)

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por un momento institucional muy peligroso

Desvaux cuestionó el balance de Unión y advirtió por "un momento institucional muy peligroso"

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Colón anunció una reducción en la cuota societaria y ratificó su compromiso social

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Horas decisivas para el regreso de Santiago Zurbriggen para ser director deportivo de Unión

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"