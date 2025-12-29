Colón inició la semana con su inhibición activa en FIFA: ¿cuáles son los motivos?

A pesar de haber cumplido con el paraguayo Alberto Espínola, Colón sigue con su inhibición activa en FIFA. ¿Cuál es la expectativa?

Colón dio en las últimas horas un paso clave para empezar a ordenar un frente que venía condicionando su planificación deportiva. La dirigencia ya concretó el pago de la deuda que mantenía con Alberto Espínola, aunque la inhibición que pesa sobre el club en FIFA todavía continúa activa y recién podría quedar sin efecto en la próxima actualización del organismo, prevista para este martes.

Tal como se había anticipado, el dinero reclamado por el futbolista fue transferido y ahora el caso ingresó en la etapa administrativa, un proceso que no se resuelve de manera inmediata.

La operatoria incluye el envío de divisas al exterior, la notificación correspondiente al jugador y, finalmente, la validación de cada paso en el sistema de FIFA. Recién cuando se complete ese circuito, la sanción quedará oficialmente levantada.

INHIBICIÓN FIFA UNO 29 DE DICIEMBRE

La intención de la actual conducción era cerrar este conflicto antes de fin de año para encarar con mayor margen de acción el armado del plantel. Si bien el Sabalero ya avanzó en la llegada de varios refuerzos y mantiene negociaciones abiertas por otros nombres, la inhibición representaba un freno constante en el mercado, obligando a manejarse con cautela en cada gestión.

Lo que cumplió y lo que se espera

En paralelo, la institución también atendió otra obligación sensible: el pago del aguinaldo al personal del club, un compromiso que se encontraba pendiente y que formaba parte de las prioridades inmediatas. Tanto esa deuda como la vinculada a Espínola fueron afrontadas, según se indicó extraoficialmente, con aportes económicos de los propios dirigentes, en una operación global que rondaría los 500 mil dólares.

Con José Alonso encabezando el proceso, la dirigencia decidió avanzar sin dilaciones sobre los temas más urgentes, con el objetivo de normalizar la situación financiera cotidiana y despejar obstáculos que impactaban de lleno en la planificación deportiva. Mientras tanto, en Colón aguardan la confirmación oficial de FIFA que termine de cerrar el capítulo y permita trabajar sin restricciones en el nuevo proyecto futbolístico.