Colón suma un nuevo refuerzo: llega el delantero Tomás Fernández

Este sábado, Colón llegó a un acuerdo para sumar al extremo por derecha Tomás Fernández quien viene de jugar en San Martín de San Juan

27 de diciembre 2025 · 21:42hs
Tomás Fernández será refuerzo de Colón.

Colón no pierde el tiempo, dado que tanto Diego Colotto, como la dirigencia se mueven de forma rápida para intentar satisfacer los pedidos de Ezequiel Medrán.

Colón suma a Tomás Fernández

Por ello, ya son varios los refuerzos que cerraron. Algunos ya firmaron contrato y con otros está todo acordado y solo resta que lleguen a Santa Fe para rubricar la firma.

Lo cierto es que este sábado, se conoció la información de que el Sabalero sumará una nueva incorporación. Se trata del extremo derecho Tomás Fernández.

LEER MÁS: Alejandro Protti, entrenador de arqueros de Colón, elogió a Matías Budiño

El delantero de 27 años jugó en este 2025 en San Martín de San Juan, equipo que perdió la categoría. No obstante, Fernández marcó cuatro goles en 22 partidos, dando tres asistencias. Y terminó siendo titular en el final de la temporada.

La operación se da a través de un préstamo por un año. Además de San Martín de San Juan, Fernández jugo en Cerro Largo (Uruguay), Deportivo Maldonado (Uruguay), Tigre y Agropecuario.

