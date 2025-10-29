Colón apuesta a futuro: Maillier, categoría 2006, firmará su primer contrato

El santotomesino, categoría 2006, se prepara para firmar su primer contrato con Colón, en el marco del plan de proyección de los jóvenes del club.

El semillero de Colón sigue generando noticias. A la lista de juveniles que aseguran su futuro dentro de la institución se sumará Bautista Maillier, un mediocampista con sello tatengue y raíces santotomesinas que, con apenas 18 años, dará el salto al profesionalismo.

Maillier es un volante interno de buen pie , con características de organizador y sentido táctico. Nacido en 2006, llegó al club con 12 años y desde entonces fue protagonista en cada categoría , destacándose por su constancia y visión de juego.

LEER MÁS: Gigliotti, sobre su futuro en Colón: "Tengo ganas de seguir jugando"

Durante la presente temporada en Reserva, acumuló siete partidos oficiales: fue titular en cinco, ingresó en dos ocasiones desde el banco y fue reemplazado dos veces, mostrando una evolución que no pasó desapercibida para el cuerpo técnico del plantel superior.

El reconocimiento a su trabajo llegó en abril de este año, cuando fue citado por primera vez para concentrar con el primer equipo, en la visita a Chacarita. Aquella tarde, Colón cayó en San Martín y se cerró el ciclo de Ariel Pereyra, pero para el joven volante fue una jornada inolvidable ya que integró el banco de suplentes.

Maillier, un nuevo blindado en Colón

El club ahora ultima detalles para firmar su primer contrato profesional, dentro del plan de blindaje que la dirigencia impulsa para cuidar y proyectar a los talentos de las inferiores.

LEER MÁS: Colón, inhibido en FIFA: qué significa y cómo lo afecta

En un momento de reconstrucción institucional, Colón refuerza así su apuesta por la base, bregando al desarrollo de los futbolistas surgidos del Predio 4 de Junio, y garantizando que los jóvenes con proyección tengan el respaldo y la estabilidad que merecen. Maillier, con serenidad y perfil bajo, es otro de los nombres que representan el futuro inmediato del Sabalero.