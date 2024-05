Colón busca ponerse de pie ante Chaco For Ever

Colón, que viene de perder contra Defensores de Belgrano, recibirá desde las 15.45 a Chaco For Ever, con la misión de ganar para seguir arriba en la zona B

Colón recibe a Chaco For Ever en procura de volver al triunfo en Santa Fe.

Colón vuelve a Santa Fe donde se siente cómodo y no perdió en lo que va de la Primera Nacional. Este domingo, desde las 15.45, el equipo de Iván Delfino recibirá a Chaco For Ever por la 16ª fecha de la zona B.