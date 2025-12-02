Uno Santa Fe | Colón | Colón

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

El presidente electo de Colón, Víctor Godano, estuvo en el Predio 4 de Junio para saludar al plantel y a los empleados. La entrega de mando parece inminente, aunque aún no se confirma si será este miércoles 3.

2 de diciembre 2025 · 14:11hs
El cambio de presidencia en Colón no está claro hasta el momento.

Víctor Godano, todavía presidente legal de Colón, visitó este martes el Predio 4 de Junio para despedirse de los empleados y saludar al plantel profesional, en un gesto que anticipa la inminente transición dirigencial. Aunque se esperaba que José Alonso asumiera el 1° de diciembre, el traspaso aún no fue formalizado y sigue pendiente.

Un gesto de Víctor Godano que adelanta el cambio de conducción

Godano recorrió distintas áreas del predio, conversó con trabajadores y luego saludó al plantel. Su presencia —breve pero simbólica— dejó entrever que la entrega de mando está cerca, aunque todavía no se confirmó si será este miércoles 3, como se especulaba.

José Alonso debía asumir el 1° de diciembre

Pese a que la planificación institucional señalaba que José Alonso iba a convertirse en presidente desde el 1° de diciembre, las demoras administrativas y la falta de oficialización mantienen a Víctor Godano como máxima autoridad legal del club. Esa situación explica por qué su visita generó fuerte atención puertas adentro.

La indefinición en la transición se suma a un contexto complejo para Colón, con el plantel y el personal aguardando señales claras sobre el futuro inmediato. Para muchos, la llegada de la nueva conducción será clave para ordenar la estructura interna y encarar los desafíos deportivos y económicos que vienen.

