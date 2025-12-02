Uno Santa Fe | Colón | Colón

Pelota parada: el plantel de Colón sigue adelante con su medida de fuerza

Los profesionales del plantel de Colón continúan con la medida de fuerza, a la espera de la asunción de la nueva CD que solucione el conflicto.

Ovación

Por Ovación

2 de diciembre 2025 · 11:47hs
UNO / José Busiemi

El presente deportivo de Colón sigue condicionado por la crisis económica e institucional que atraviesa al club. Este martes, el plantel profesional volvió a no presentarse a entrenar, en el marco de la huelga que iniciaron en reclamo por salarios adeudados desde el mes de agosto. Mientras tanto, los juveniles —sin vínculo directo con el conflicto— trabajan una hora antes bajo las órdenes de Ezequiel Medrán, quien dirige las prácticas cada mañana a partir de las 8.

La postura de los futbolistas se mantiene firme: exigen el pago de una planilla salarial cercana a los 120 mil dólares, que incluye contratos formales y derechos de imagen. Días atrás, el presidente saliente Víctor Godano reconoció que los sueldos registrados en AFA están al día, pero admitió demoras importantes en los pagos por derechos de imagen.

Las nuevas autoridades deberán resolver un conflicto urgente

Con la inminente asunción de José Alonso y su comisión directiva, la expectativa está puesta en que la nueva conducción pueda encauzar la situación apenas tome el mando. El atraso salarial se convirtió en la prioridad inmediata, no solo para destrabar la huelga, sino también para evitar sanciones regulatorias y poder avanzar con la planificación deportiva.

En paralelo, continúa el proceso de depuración del plantel. Según la idea futbolística de Medrán —ratificado para dirigir en 2026— solo Nicolás Talpone, Facundo Castet e Ignacio Lago entran en los planes para la próxima temporada. El resto de los jugadores profesionales, incluidos varios referentes, es considerado prescindible.

Colotto y el mercado de pases: entre 12 y 15 refuerzos para reconstruir el equipo

El desembarco de Diego Colotto como director deportivo será otro punto clave para ordenar el panorama. Una vez que se formalice su llegada, Colón comenzará a trabajar en un mercado de pases que promete ser amplio: se esperan entre 12 y 15 incorporaciones para rearmar el plantel con vistas al torneo de la Primera Nacional 2026.

La radiografía es clara: un equipo corto, sin base sólida y con un conflicto económico que paraliza la actividad. La nueva dirigencia deberá resolver la deuda, cerrar salidas, definir arribos y estabilizar la situación institucional en tiempo récord.

Colón Ezequiel Medrán plantel
