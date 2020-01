Colón cerró la llegada de Lucas Viatri

"También me ofrecieron a Lucas Viatri, lo que le dije a José (Vignatti) es que estamos buscando un jugador de esas características para cerrar las incorporaciones. Necesitamos a un jugador que maneje bien las pelotas cruzadas con su juego aéreo, que pivoteé bien de espaldas, un jugador que no tenemos con esas características dentro del grupo. Está en manos del presidente y en el transcurso del día tendremos algo más concreto, ojalá que sea a favor y podamos contar con el futbolista. Si llega estaré conforme, ya que tenemos un plantel con variantes", manifestó Diego Osella en diálogo con La Segunda de Deporte 9 por LT9 (AM 1150).

El entrenador, una vez que desembarcó en Colón, le pidió a los dirigentes reforzar la delantera con un centrodelantero de características distintas a las de Wilson Morelo. Fue así que se apuntaron a varios nombres que por diferentes causas no terminaron de cerrar su incorporación.

Fue así que se apuntó a Leandro Díaz y Javier Toledo de Atlético Tucumán, mientras que también se mencionó a Sebastián García de Godoy Cruz y Fernando Zampedri de Rosario Central, quienes optaron por continuar sus carreras en los clubes donde se encontraban, o bien emigrar a Universidad Católica como es el caso del exatacante canalla.

LEER MÁS: Osella: "Trucco tiene mala intención con Colón, siempre lo perjudica"

Pero Osella siguió insistiendo por el centrodelantero y los dirigentes comenzaron a recibir diferentes ofrecimientos de jugadores que se encontraban con el pase en su poder. Hasta que en las últimas horas lo hicieron por Andrés Chávez de Huracán y Lucas Viatri, quien venía de jugar en Peñarol de Montevideo.

El entrenador rápidamente se decidió por el exatacante de Boca, Estudiantes y Banfield y los dirigentes activaron las negociaciones, a tal punto que en las últimas horas de este martes se terminó de llegar a un acuerdo con el jugador para que se convierta en el sexto refuerzo del equipo.

En las próximas horas estará llegando a Santa Fe para someterse a la revisación médica y luego firmará su contrato, que lo unirá al club por un año, con la posibilidad de comprarle al fin del vínculo el pase, según pudo averiguar UNO Santa Fe.

LEER MÁS: Osella: "En el transcurso del día se puede cerrar lo de Viatri"

Viatri surgió futbolísticamente de Boca, aunque antes de debutar fue prestado a Emelec de Ecuador, donde solo disputó siete partidos y no convirtió. Luego fue cedido a Marcaibo de Venezuela, en la 2007/2008, donde disputó 11 cotejos y anotó un tanto. Volvió a Boca, desde 2008 hasta 2013, con 127 presencias y 29 conquistas. De allí pasó a préstamo a Chiapas (2013/2014), con 30 cotejos y nueve tantos. Recaló en Shanghai Shenhua de China (temporada 2014/2015), donde en 17 duelos anotó seis goles.

Embed

De vuelta al fútbol argentino, en Banfield en 2015, donde jugó 24 partidos y anotó cuatro tantos, para luego llegar a Estudiantes (2016/2017), donde registró 41 cotejos y 13 tantos. Hasta pasar a Peñarol, donde en 67 encuentros marcó 18 goles.