Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón confirmó sus concentrados para recibir a Los Andes con la presencia de Nacho Lago

Colón tiene todo listo para recibir este domingo a Los Andes, desde las 16.30, en el Brigadier López, por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2026 · 23:37hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón confirmó sus concentrados para recibir a Los Andes con la presencia de Nacho Lago

UNO Santa Fe / José Busiemi

Colón tiene todo listo para recibir este domingo a Los Andes, desde las 16.30, en el Brigadier López, por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional. Iván Delfino dio a conocer la lista de concentrados, que tiene como uno de sus principales focos a Ignacio Lago, quien llega con lo justo desde lo físico pero finalmente integra la nómina.

Lago, entre los 20 que concentraron en Colón

Después de perderse el partido ante Godoy Cruz por una distensión muscular, Ignacio Lago aparece entre los convocados para el encuentro frente a Los Andes. El atacante hizo fútbol para los suplentes durante la semana y será evaluado hasta último momento, por lo que todavía resta definir si comenzará como titular o tendrá un lugar entre los relevos.

LEER MÁS: Delfino espera por Lago hasta el final: Colón, con equipo casi definido ante Los Andes

Su presencia en la lista le abre una alternativa más a Iván Delfino, en un partido que Colón necesita ganar después de haber sufrido tres derrotas consecutivas y haber quedado sexto en la tabla.

Los nombres que tendrá Delfino

La lista de concentrados está integrada por 20 futbolistas: Matías Budiño, Tomás Giménez, Zahir Ibarra, Sebastián Olmedo, Lucas Picech, Federico Rasmussen, Emanuel Beltrán, Facundo Castet, Gabriel Risso Patrón, Ignacio Antonio, Matías Muñoz, Darío Sarmiento, Agustín Toledo, Conrado Ibarra, Franco García, Ignacio Lago, Julián Marcioni, Alan Bonansea, Jerónimo Buosi y Leandro Garate.

Dentro de la convocatoria también se destaca la presencia de Lucas Picech, quien mantiene chances de pelear por un lugar en la defensa con Emanuel Beltrán, y la de Federico Rasmussen, que llega después de haber trabajado de manera diferenciada por una molestia.

En cambio, por distintas razones, Federico Lértora, Mauro Peinipil y Nicolás Thaller estarán ausentes por suspensión, mientras que Pier Barrios tampoco podrá ser tenido en cuenta por su lesión.

Un partido que Colón necesita ganar

El Sabalero llega al compromiso ante Los Andes con la necesidad de cortar la racha de tres derrotas consecutivas y recuperar terreno en la Zona A. Delfino deberá resolver las últimas dudas en estas horas, especialmente la situación de Lago y la conformación definitiva de la defensa.

LEER MÁS: El desafío de Colón: ganar, convencer y llegar fortalecido al Reducido

Con la lista ya confirmada, Colón quedó concentrado y espera por un partido clave en el Brigadier López, donde buscará volver al triunfo y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla.

Colón Los Andes lago
Noticias relacionadas
colon mira de reojo la fecha 30: como se mueve la zona a de la primera nacional

Colón mira de reojo la fecha 30: cómo se mueve la Zona A de la Primera Nacional

Domingo súper cargado en Santa Fe: preparan un operativo especial por Colón, Las Leonas y el Fan Fest.

Domingo súper cargado en Santa Fe con 8 cuadras claves: preparan un operativo especial por Colón, Las Leonas y el Fan Fest

delfino otra vez pateo el tablero con llamativos cambios en colon

Delfino otra vez pateó el tablero con llamativos cambios en Colón

Colón recibirá a Los Andes que suma nueve partidos sin ganar.

La mejor noticia para Colón, es el rival que le tocará enfrentar

Lo último

Colón confirmó sus concentrados para recibir a Los Andes con la presencia de Nacho Lago

Colón confirmó sus concentrados para recibir a Los Andes con la presencia de Nacho Lago

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

No podemos pagar: empresarios en alerta por el alto endeudamiento y el riesgo de cierre de pymes en Santa Fe

"No podemos pagar": empresarios en alerta por el alto endeudamiento y el riesgo de cierre de pymes en Santa Fe

Último Momento
Colón confirmó sus concentrados para recibir a Los Andes con la presencia de Nacho Lago

Colón confirmó sus concentrados para recibir a Los Andes con la presencia de Nacho Lago

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

No podemos pagar: empresarios en alerta por el alto endeudamiento y el riesgo de cierre de pymes en Santa Fe

"No podemos pagar": empresarios en alerta por el alto endeudamiento y el riesgo de cierre de pymes en Santa Fe

Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

Colón, casi fuera de carrera por el primer lugar: Ferro ganó y se escapó en la punta de la Zona A

Colón, casi fuera de carrera por el primer lugar: Ferro ganó y se escapó en la punta de la Zona A

Ovación
¿Unión fue perjudicado ante Independiente? Las dos jugadas polémicas en el 15 de Abril

¿Unión fue perjudicado ante Independiente? Las dos jugadas polémicas en el 15 de Abril

Amelia Fournel, bronce y primera alegría argentina del sábado en los Suramericanos

Amelia Fournel, bronce y primera alegría argentina del sábado en los Suramericanos

Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

Destribats arrasó en la final y se consagró bicampeón Suramericano en Santa Fe

Destribats arrasó en la final y se consagró bicampeón Suramericano en Santa Fe

Alexis Plakoudakis le dio otro oro a Argentina en los Juegos Suramericanos

Alexis Plakoudakis le dio otro oro a Argentina en los Juegos Suramericanos

Policiales
San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

Rosario: la Federal atrapó a una banda que amenazaba con matar gente en escuelas para conseguir beneficios carcelarios

Rosario: la Federal atrapó a una banda que amenazaba con matar gente en escuelas para conseguir beneficios carcelarios

Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social