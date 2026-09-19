Colón confirmó sus concentrados para recibir a Los Andes con la presencia de Nacho Lago

Colón tiene todo listo para recibir este domingo a Los Andes, desde las 16.30, en el Brigadier López, por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional.

Colón tiene todo listo para recibir este domingo a Los Andes, desde las 16.30, en el Brigadier López, por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional. Iván Delfino dio a conocer la lista de concentrados, que tiene como uno de sus principales focos a Ignacio Lago, quien llega con lo justo desde lo físico pero finalmente integra la nómina.

Después de perderse el partido ante Godoy Cruz por una distensión muscular, Ignacio Lago aparece entre los convocados para el encuentro frente a Los Andes. El atacante hizo fútbol para los suplentes durante la semana y será evaluado hasta último momento, por lo que todavía resta definir si comenzará como titular o tendrá un lugar entre los relevos.

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Su presencia en la lista le abre una alternativa más a Iván Delfino, en un partido que Colón necesita ganar después de haber sufrido tres derrotas consecutivas y haber quedado sexto en la tabla.

Los nombres que tendrá Delfino

La lista de concentrados está integrada por 20 futbolistas: Matías Budiño, Tomás Giménez, Zahir Ibarra, Sebastián Olmedo, Lucas Picech, Federico Rasmussen, Emanuel Beltrán, Facundo Castet, Gabriel Risso Patrón, Ignacio Antonio, Matías Muñoz, Darío Sarmiento, Agustín Toledo, Conrado Ibarra, Franco García, Ignacio Lago, Julián Marcioni, Alan Bonansea, Jerónimo Buosi y Leandro Garate.

Estos son los convocados por Iván Delfino para recibir a Los Andes.



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Dentro de la convocatoria también se destaca la presencia de Lucas Picech, quien mantiene chances de pelear por un lugar en la defensa con Emanuel Beltrán, y la de Federico Rasmussen, que llega después de haber trabajado de manera diferenciada por una molestia.

En cambio, por distintas razones, Federico Lértora, Mauro Peinipil y Nicolás Thaller estarán ausentes por suspensión, mientras que Pier Barrios tampoco podrá ser tenido en cuenta por su lesión.

Un partido que Colón necesita ganar

El Sabalero llega al compromiso ante Los Andes con la necesidad de cortar la racha de tres derrotas consecutivas y recuperar terreno en la Zona A. Delfino deberá resolver las últimas dudas en estas horas, especialmente la situación de Lago y la conformación definitiva de la defensa.

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Con la lista ya confirmada, Colón quedó concentrado y espera por un partido clave en el Brigadier López, donde buscará volver al triunfo y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla.