Vale recordar que Colón sumó a José Neris en el mercado de pases del verano pasado, cuando fue pedido por el exentrenador Marcelo Saralegui. Si bien su pretemporada en cuanto a amistosos fue importante, la realidad indicó que en el arranque de la competencia no estuvo a la altura de lo esperado, y se terminó yendo una vez que finalizó el Torneo de la Liga Profesional.

José Neris terminó recalando en Peñarol, pero su club de origen, River Plate de Uruguay, realizó constantes reclamos a Colón por la deuda mantenida en cuanto a la venta. Al no encontrar una respuesta favorable fue que acudió a la FIFA, donde pidió por la inhibición de la entidad sabalera.

La información que brindó en su momento UNO Santa Fe dio cuenta que River Plate de Uruguay le reclamó a Colón el pago del 65% de la ficha, ya que incluso se mencionó que no se había pagado ni siquiera un peso y que incluso un dirigente sabalero estuvo en el vecino país tratando de llegar a un acuerdo para devolver a José Neris.

En su momento, Willie Tucci, presidente de River Plate, destacó: "Desde Colón nos manifestaron que querían rescindir el contrato pero no era lo que habíamos acordado. Y el tema del pago, no nos han pagado un solo peso desde que se hizo la operación. Las explicaciones son por el tema dólar en Argentina. Lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta, así que estamos ya arrancando el tema FIFA".

La información a la que llegó UNO Santa Fe da cuenta que Colón habría acordado el pago a River Plate de Uruguay por el pago de José Neris (se menciona que fueron 3.000 francos suizos por una documentación), con lo cual ahora se espera la notificación correspondiente desde la FIFA, para levantar la inhibición, y para que de esta manera el entrenador Iván Delfino pueda utilizar a los refuerzos en el debut ante el CADU, en el campeonato de la Primera Nacional.