Colón debe prender velas para que Wanchope no se resfríe

No hay dudas que por mucha distancia, Ramón Ábila es el delantero más importante que tiene Colón. A esta altura, Wanchope es insustituible, no solo por lo que genera, sino por los que vienen detrás suyo . La jerarquía y su capacidad goleadora, lo ubican muy por encima de los otros dos centrodelanteros.

Y es que Wanchope no tiene competencia, si se lo compara con Jorge Benítez y José Neris. Más allá de no convertir en los últimos dos partidos (Colegiales y Defensa y Justicia), siempre genera algo. Cosa que no ocurre con el delantero paraguayo y con el uruguayo. Si bien el Conejo Benítez mostró algunas cosas interesantes, con dos goles incluidos, sus reiteradas molestias físicas lo fueron postergando.