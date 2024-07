Toledo pidió unidad y apoyo a los hinchas de Colón

Más adelante confesó que "sabemos y somos conscientes que no estamos haciendo bien las cosas de visitante, hay que cambiar de visitante, yo quiero ganar todos los partidos, no vengo para perder, tuve dos situaciones y no las pude embocar. Si no estamos unidos nos vamos al horno".

LEER MÁS: El peor domingo para Colón: sin punta y sin señales de vida

La necesidad de volver a ganar

En referencia a las situaciones que tuvo para igualar el partido, Toledo dijo que "el cabezazo lo quise cruzar y me sale para el medio, es mérito de él, hay que seguir buscando, no estamos punteros, pero hay que tener tranquilidad, el sábado vamos a jugar con esa presión de la gente pero hay que pedirle el apoyo".

Y luego, enfatizó: "Nosotros somos grandes, hay muchos chicos al que hay que apoyar, vinieron chicos nuevos, sabemos que estamos en deuda, pero de esto vamos a salir todos juntos".

La única manera de cambiar este pésimo presente es batir a Estudiantes (RC) en la próxima jornada. Por eso, disparó: "Necesitamos ganar, de local somos un equipo y de visitante otro, queda claro en los resultados, entrenamos siempre igual, pero ahora tenemos la obligación de ganar ante nuestra gente".

Antes de su despedida, soslayó: "Hay que seguir, corregir y tenemos tiempo para hacerlo".