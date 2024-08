Colón descansa y cambia el chip pensando en el partido límite ante Gimnasia (M)

Colón no para de tocar fondo y, por más que todavía falte mucho, ve como la cima de la zona B de la Primera Nacional queda cada vez más lejos . Esto hace también que las aspiraciones también cambien, por eso se sintió como un mazazo la derrota en Salta contra Gimnasia y Tiro .

Las declaraciones del técnico y sobre todo del capitán Sebastián Prediger, así lo revelaron. Por eso el partido que viene ante Gimnasia de Mendoza en el Brigadier López es clave, como todos los que viene, pero sobre todo por el quiebre que podría marcar. Si gana podría recuperar la confianza, pero otro resultado pondría en jaque las ilusiones, pasando a ser ya la premisa preservar el lugar en el reducido.

Algo que ni el más pesimista podía pensar cuatro fechas atrás. Son ya tres derrotas al hilo y se pagan en la tabla, pero lo que preocupa es la falta de reacción. Siempre se dice que la llegada de un nuevo técnico genera algo diferente, pero no fue así, porque la mano de Rodolfo De Paoli ni se vio. Todo lo contrario, fue incluso contraproducente con sus variantes.

ColónSF-Entrenamiento.jpg El DT de Colón pensó que era importante darle descanso al plantel. Prensa Colón

Descanso y cambio de chip en Colón

Por eso el plantel volvió rápidamente a Santa Fe en chárter y fue licenciado por el cuerpo técnico hasta este miércoles, cuando se retomarán los entrenamientos en el predio 4 de Junio con miras al cotejo del domingo, por ahora a las 20, ya que podría modificarse, ante el Lobo mendocino, que viene con la mejor racha positiva de la categoría.

Después de tantas malas noticias, esta vez no hubo lesionados ni sancionados. Nicolás Talpone volvió a zafar y sigue con cuatro, aunque claramente el técnico el otro día lo sacó para cuidarlo. Es probable que Rodo De Paoli meta nuevamente mano en la formación, ya que no hubo respuesta en algunos puestos. Quizás el viernes recién se pueda conocer alguna pista de los probables 11. Con este panorama encara la previa Colón, que necesita los puntos como el agua para no tirar la toalla antes de tiempo.