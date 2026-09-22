Colón: después de un año, Tomás Giménez vuelve a ser el arquero titular

El 21 de septiembre del 2025 fue la última vez que Giménez arrancó un partido como titular. Ante All Boys, reemplazará a Matías Budiño

En el último mercado de pases mucho se habló de la posibilidad de que Tomás Giménez emigrara de Colón, dado que Ezequiel Medrán lo consideraba el tercer arquero del plantel, por detrás de Matías Budiño y Tomás Paredes.

De hecho, en la mayoría de los partidos de la primera rueda, ni siquiera era convocado y recién fue al banco, cuando primero se lesionó Budiño y el arquero titular fue Tomás Paredes.

Y posteriormente, volvió a ser suplente, cuando fue Paredes el que estuvo lesionado. Pero su convocatoria, estaba relacionada a la imposibilidad que tenía Medrán de contar con Budiño o con Paredes.

En el último partido que dirigió Medrán ante Acassuso, Giménez fue al banco y con la llegada de Iván Delfino terminó siendo el segundo arquero, ya que el DT que lo conocía de su primer ciclo, lo ratificó como suplente de Budiño.

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Lo cierto es que con la lesión sufrida por Budiño, se le presenta nuevamente la chance a Giménez, quien volverá a ser titular después de un año.

Y es que la última vez que estuvo desde el arranque, fue el 21 de septiembre del 2025, en el empate 0-0 de Colón ante Deportivo Morón en el Brigadier López.

Con la camiseta de Colón, Giménez atajó 22 partidos, entre el Torneo de la Primera Nacional y la Copa Argentina, recibiendo 27 goles y manteniendo la valla invicta en cinco encuentros.