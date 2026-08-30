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Colón y un historial favorable ante Racing de Córdoba

Colón mantiene una clara ventaja en los cruces ante Racing de Córdoba: ganó cinco de los nueve partidos disputados y nunca perdió frente al conjunto cordobés.

Ovación

Por Ovación

30 de agosto 2026 · 09:10hs
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Colón y su historial sin derrotas frente a Racing de Córdoba.

Colón y su historial sin derrotas frente a Racing de Córdoba.

Colón se prepara para enfrentar nuevamente a Racing de Córdoba y lo hará con una estadística que alimenta la confianza antes del próximo compromiso. A lo largo de la historia, ambos equipos se cruzaron en nueve ocasiones, con un saldo ampliamente favorable para el conjunto santafesino, que logró imponerse cinco veces y empató los cuatro encuentros restantes.

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Un dominio que se mantiene a lo largo del tiempo

La historia entre ambos clubes comenzó el 10 de septiembre de 1967, cuando se enfrentaron por primera vez en Córdoba. Aquel encuentro terminó igualado 1-1, dando inicio a una serie en la que el equipo santafesino conseguiría construir una importante ventaja.

Desde aquel debut hasta la actualidad, Colón logró quedarse con cinco victorias, mientras que los otros cuatro partidos finalizaron en empate. Racing de Córdoba, por su parte, todavía no consiguió derrotar al Sabalero en ninguno de los nueve enfrentamientos registrados.

Los números reflejan así una superioridad marcada del elenco rojinegro, que llega a un nuevo capítulo de esta rivalidad con la tranquilidad que le brinda un historial sin derrotas.

La última vez que se enfrentaron

El antecedente más reciente entre Colón y Racing de Córdoba tuvo lugar el 12 de abril de 2026. En aquella oportunidad, el Sabalero se hizo fuerte como local y consiguió una victoria por 1-0 frente al conjunto cordobés.

Sin embargo, para encontrar el último duelo disputado en Córdoba hay que retroceder varias décadas. El 8 de agosto de 1992 fue la última vez que ambos equipos se enfrentaron en territorio cordobés, en un partido que terminó 1-1.

De esta manera, Colón afrontará el próximo cruce con una estadística que le sonríe: cinco triunfos, cuatro empates y ninguna derrota ante Racing de Córdoba en los nueve enfrentamientos que registra el historial.

Colón historial Racing de Córdoba
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