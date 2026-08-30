Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cómo le fue a Colón con Pablo Giménez como árbitro

La AFA designó a Pablo Giménez como el juez principal del partido de este domingo entre Colón y Racing (C) en el Miguel Sancho, desde las 17.

Ovación

Por Ovación

30 de agosto 2026 · 08:58hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Pablo Giménez impartirá justicia en el partido de Colón ante Racing de Córdoba.

Pablo Giménez impartirá justicia en el partido de Colón ante Racing de Córdoba.

Colón ya conoce quién estará al frente del partido que afrontará este domingo ante Racing de Córdoba, correspondiente a la vigésima séptima jornada de la Primera Nacional. La Asociación del Fútbol Argentino resolvió que Pablo Giménez sea el encargado de impartir justicia en el estadio Miguel Sancho.

LEER MAS: Colón ya está en Córdoba: los 20 concentrados para visitar a Racing

La terna que estará en el Miguel Sancho

Giménez tendrá como colaboradores a Gonzalo Ferrari y Nicolás Gruccio, quienes cumplirán las funciones de primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto, Emanuel Ejarque fue designado como cuarto árbitro para completar el equipo encargado de controlar las acciones del encuentro.

El compromiso está programado para este domingo 30 de agosto a las 17, en la cancha de Racing de Córdoba. Con la designación ya confirmada, ambos equipos tienen definido el cuerpo arbitral que estará presente en un partido correspondiente a una nueva fecha del campeonato.

Historial alentador para Colón

La presencia de Giménez genera buenas sensaciones en el conjunto santafesino debido a sus antecedentes dirigiendo al Sabalero. El árbitro estuvo al frente de cinco partidos oficiales del elenco rojinegro, con tres triunfos, un empate y solamente una caída.

LEER MAS: Colón lanzó una campaña para el tramo final de la Primera Nacional: "X Colón"

01/06/24: Colón 1-0 Atlético de Rafaela (L)

07/07/24: Almirante Brown 0-0 Colón (V)

03/03/25: Colón 2-1 Estudiantes de Buenos Aires (L)

09/09/25: Colón 0-1 Estudiantes de Río Cuarto (L)

15/02/26: Colón 2-1 Deportivo Madryn (L)

El último registro se produjo el 15 de febrero de 2026, cuando Colón superó 2-1 a Deportivo Madryn como local. Antes, el 9 de septiembre de 2025, el Sabalero cayó 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Colón Pablo Giménez árbitro
Noticias relacionadas
una apuesta a futuro: colon incorpora a un delantero categoria 2007

Una apuesta a futuro: Colón incorpora a un delantero categoría 2007

probo con garcia, pero garate seguiria: delfino prepara un colon sin cambios

Probó con García, pero Garate seguiría: Delfino prepara un Colón sin cambios

colon ya tiene dia y horario para un duelo clave ante moron por la zona a

Colón ya tiene día y horario para un duelo clave ante Morón por la Zona A

colon aseguro la continuidad de lucas cuffia y extendio su contrato hasta diciembre de 2028

Colón aseguró la continuidad de Lucas Cuffia y extendió su contrato hasta diciembre de 2028

Lo último

Préstamos usureros y juego clandestino: la otra cara del endeudamiento en los barrios populares de Santa Fe

Préstamos usureros y juego clandestino: la otra cara del endeudamiento en los barrios populares de Santa Fe

Vax Team: la estrategia de Santa Fe que logró mejorar las coberturas de vacunación infantil

Vax Team: la estrategia de Santa Fe que logró mejorar las coberturas de vacunación infantil

Banco Central: Cuvertino reclamó una reforma que incluya a las provincias y fortalezca una Argentina productiva

Banco Central: Cuvertino reclamó una reforma que incluya a las provincias y fortalezca una Argentina productiva

Último Momento
Préstamos usureros y juego clandestino: la otra cara del endeudamiento en los barrios populares de Santa Fe

Préstamos usureros y juego clandestino: la otra cara del endeudamiento en los barrios populares de Santa Fe

Vax Team: la estrategia de Santa Fe que logró mejorar las coberturas de vacunación infantil

Vax Team: la estrategia de Santa Fe que logró mejorar las coberturas de vacunación infantil

Banco Central: Cuvertino reclamó una reforma que incluya a las provincias y fortalezca una Argentina productiva

Banco Central: Cuvertino reclamó una reforma que incluya a las provincias y fortalezca una Argentina productiva

Las preocupaciones de Madelón para armar el equipo de Unión ante Instituto

Las preocupaciones de Madelón para armar el equipo de Unión ante Instituto

El dato que posiciona a Unión como el equipo más efectivo del fútbol argentino en 2026

El dato que posiciona a Unión como el equipo más efectivo del fútbol argentino en 2026

Ovación
El Quillá y Newell´s ganaron en la segunda fecha del Clausura Lautaro Fagioli

El Quillá y Newell´s ganaron en la segunda fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Jornada adversa para los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Jornada adversa para los equipos santafesinos en el Regional del Litoral

Histórica actuación: Messi hizo un póker de goles e Inter Miami aplastó a Montréal

Histórica actuación: Messi hizo un póker de goles e Inter Miami aplastó a Montréal

Unión fue oficializado en la Liga Argentina para la temporada 2026/27

Unión fue oficializado en la Liga Argentina para la temporada 2026/27

El presidente de Unión, Luis Spahn, sufrió una descompensación durante la inauguración del Invencible Santa Fe

El presidente de Unión, Luis Spahn, sufrió una descompensación durante la inauguración del Invencible Santa Fe

Policiales
Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Esperanza: aprehendieron a un hombre acusado de golpear a su expareja en un contexto de violencia de género

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Violento robo en barrio San Lorenzo: atacaron a dos menores con una piedra y un cuchillo

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Robaron por cuarta vez en 10 días un jardín de infantes de Santa Rosa de Lima y causaron daños millonarios

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con El ser querido: una historia de amor, música y humor

Jorgelina Aruzzi llega a Santa Fe con "El ser querido": una historia de amor, música y humor

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe