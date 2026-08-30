Cómo le fue a Colón con Pablo Giménez como árbitro

La AFA designó a Pablo Giménez como el juez principal del partido de este domingo entre Colón y Racing (C) en el Miguel Sancho, desde las 17.

Colón ya conoce quién estará al frente del partido que afrontará este domingo ante Racing de Córdoba, correspondiente a la vigésima séptima jornada de la Primera Nacional. La Asociación del Fútbol Argentino resolvió que Pablo Giménez sea el encargado de impartir justicia en el estadio Miguel Sancho.

La terna que estará en el Miguel Sancho

Giménez tendrá como colaboradores a Gonzalo Ferrari y Nicolás Gruccio, quienes cumplirán las funciones de primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto, Emanuel Ejarque fue designado como cuarto árbitro para completar el equipo encargado de controlar las acciones del encuentro.

El compromiso está programado para este domingo 30 de agosto a las 17, en la cancha de Racing de Córdoba. Con la designación ya confirmada, ambos equipos tienen definido el cuerpo arbitral que estará presente en un partido correspondiente a una nueva fecha del campeonato.

Historial alentador para Colón

La presencia de Giménez genera buenas sensaciones en el conjunto santafesino debido a sus antecedentes dirigiendo al Sabalero. El árbitro estuvo al frente de cinco partidos oficiales del elenco rojinegro, con tres triunfos, un empate y solamente una caída.

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01/06/24: Colón 1-0 Atlético de Rafaela (L)

07/07/24: Almirante Brown 0-0 Colón (V)

03/03/25: Colón 2-1 Estudiantes de Buenos Aires (L)

09/09/25: Colón 0-1 Estudiantes de Río Cuarto (L)

15/02/26: Colón 2-1 Deportivo Madryn (L)

El último registro se produjo el 15 de febrero de 2026, cuando Colón superó 2-1 a Deportivo Madryn como local. Antes, el 9 de septiembre de 2025, el Sabalero cayó 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto.