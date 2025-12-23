Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón dio un paso clave y quedó a horas de levantar la inhibición en FIFA

Colón acordó el pago de la deuda con Alberto Espínola, y quedó a detalles administrativos de desactivar su inhibición en FIFA.

Ovación

Por Ovación

23 de diciembre 2025 · 07:20hs
Colón dio un paso clave y quedó a horas de levantar la inhibición en FIFA

Colón atraviesa días decisivos en el plano institucional y en las últimas horas logró un avance determinante: cumplió económicamente con el paraguayo Alberto Espínola, el paso más importante para dejar atrás la inhibición que lo mantiene condicionado ante la FIFA. Con el pago ya realizado, ahora solo restan los trámites administrativos, que demandarían alrededor de 48 horas, para que la sanción quede oficialmente desactivada.

LEER MÁS: Un gesto que vale más que un gol: jugadores de Colón llevaron alegría al Hospital de Niños

De no mediar contratiempos, en el próximo reporte del organismo internacional, el Sabalero aparecería sin inhibiciones activas, una noticia clave para destrabar definitivamente la planificación deportiva.

Un problema que empieza a quedar atrás

El club había iniciado la semana aún incluido en el listado de inhibidos de la FIFA por la deuda con Espínola, pero el clima en los pasillos del Brigadier López cambió de manera sustancial. La conducción rojinegra logró reunir el monto exigido y concretar el pago, dando una señal clara de ordenamiento y compromiso institucional.

La inhibición no era un tema menor: condicionaba cada movimiento del mercado, obligaba a manejarse con extrema cautela y postergaba decisiones clave mientras el calendario seguía su curso.

Solo resta el paso administrativo

Con la deuda saldada, el foco ahora está puesto en completar la notificación formal ante la FIFA y cumplir con los procedimientos burocráticos habituales. Desde el club confían en que este proceso no se extenderá más allá de dos días hábiles, plazo habitual para que el organismo actualice su sistema y deje sin efecto la sanción.

Una vez cumplido ese paso, Colón quedará plenamente habilitado para inscribir futbolistas y operar sin restricciones en el mercado de pases.

Alivio deportivo y señal hacia el mercado

Mientras la inhibición estuvo vigente, Colón tuvo las manos atadas. Cualquier refuerzo acordado no podía ser utilizado oficialmente, lo que enfriaba negociaciones y generaba dudas tanto en jugadores como en representantes.

Por eso, levantar la sanción no solo implica una solución reglamentaria, sino también un mensaje hacia el mercado: el club empieza a ordenar sus cuentas y busca recuperar credibilidad en cada charla que se abre.

Un conflicto pesado para las finanzas

La deuda con Espínola rondaba los 400 mil dólares, una cifra elevada para el contexto económico actual del club. Desde el entorno del futbolista nunca hubo margen para un plan de pagos, lo que obligó a Colón a realizar una cancelación directa, sin alternativas intermedias.

Antes de las elecciones, José Alonso lo había sintetizado con crudeza en LT10: “Una inhibición no se discute, se resuelve. Hay que ordenar y poner el dinero”. Esa postura terminó marcando el camino.

Resolver primero, proyectar después

Con varias negociaciones abiertas y la necesidad de reforzar el plantel, en Colón siempre tuvieron claro que no había margen para construir sin antes resolver lo pendiente. El pago a Espínola representa un partido ganado fuera de la cancha, fundamental para encarar lo que viene.

LEER MÁS: Matías Godoy pasó la revisión médica y Colón tiene su tercer refuerzo

Si en las próximas horas la FIFA confirma la desactivación de la sanción, el Sabalero podrá dejar atrás un problema que condicionó su presente y comenzar a pensar en el futuro con mayor respaldo, sabiendo que antes de sumar refuerzos debía ordenar la casa.

Colón Espínola FIFA
Noticias relacionadas
colon refuerza el ataque con el goleador que necesitaba

Colón refuerza el ataque con el goleador que necesitaba

Matías Godoy pasó la revisión médica y es el tercer refuerzo de Colón.

Matías Godoy pasó la revisión médica y Colón tiene su tercer refuerzo

llego como una solucion en colon, se fue sin dejar huella y ya fue presentado en peru

Llegó como "una solución" en Colón, se fue sin dejar huella y ya fue presentado en Perú

los principales viajes que debera hacer colon en la zona a de la primera nacional

Los principales viajes que deberá hacer Colón en la zona A de la Primera Nacional

Lo último

Godoy y su sueño sabalero: Voy a dejar la vida por esta camiseta

Godoy y su sueño sabalero: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

Último Momento
Godoy y su sueño sabalero: Voy a dejar la vida por esta camiseta

Godoy y su sueño sabalero: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

Premios Olimpia: Agustín Canapino se llevó el Oro por segunda vez

Premios Olimpia: Agustín Canapino se llevó el Oro por segunda vez

Ansés: cronograma de pagos del martes 23 de diciembre

Ansés: cronograma de pagos del martes 23 de diciembre

Ovación
Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Premios Olimpia: Agustín Canapino se llevó el Oro por segunda vez

Premios Olimpia: Agustín Canapino se llevó el Oro por segunda vez

La hermana de Messi tuvo un accidente de tránsito en Miami

La hermana de Messi tuvo un accidente de tránsito en Miami

Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

Las primeras palabras de Costantino como presidente de San Lorenzo

Colón debutará como local en la Primera Nacional ante Deportivo Madryn

Colón debutará como local en la Primera Nacional ante Deportivo Madryn

Policiales
Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Triple choque en la Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: la ruta estuvo cortada dos horas

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Persecución y captura: cayeron tres delincuentes cordobeses que robaban con inhibidores en pleno bulevar

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio