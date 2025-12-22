Matías Godoy pasó la revisión médica y Colón tiene su tercer refuerzo

Este lunes, el delantero Matías Godoy pasó la revisión médica y de esta manera se convirtió en el tercer refuerzo de Colón

Matías Godoy llegó este lunes a Santa Fe y por la noche pasó la revisión médica para convertirse de esta manera en el tercer refuerzo de Colón.

El delantero de 23 años, cuyo pase pertenece a Estudiantes de La Plata, fue cedido a préstamo por un año sin cargo y con opción de compra en favor de Colón.

En este 2025, Godoy jugó el primer semestre en Instituto y el segundo en Central Córdoba, pero pese a tener contrato vigente, de común acuerdo rescindió su vínculo con el Ferroviario.

Fue clave la postura de Godoy para convertirse en refuerzo de Colón, dado que el futbolista es fanático del Sabalero y tenía el deseo de ponerse la camiseta rojinegra.

Luego de pasar la revisión médica, Godoy dialogó con Sol Play 91.5 "Muchas veces imaginé jugar en la cancha de Colón, lo fui a ver muchos partidos que jugó como visitante y también en la cancha de Colón. Así que uno siempre sueña con esas cosas, es muy lindo y espero aprovechar esta oportunidad. Llegó con muchas ganas y entusiasmo y voy a dejar la vida por esta camiseta".