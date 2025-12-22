Un gesto que vale más que un gol: jugadores de Colón llevaron alegría al Hospital de Niños

Nicolás Talpone e Ignacio Lago conmovieron desde Colón al visitar el Hospital de Niños para entregar regalos y compartir un momento antes de la Navidad

En la antesala de la Navidad , Colón volvió a mostrar su costado más humano. Lejos de la pelota y de la competencia, Nicolás Talpone e Ignacio Lago protagonizaron una acción que conmovió y dejó una huella profunda: visitaron el Hospital de Niños para entregar regalos y compartir un momento especial con los chicos y sus familias.

La iniciativa despertó sonrisas, abrazos y emoción genuina. En cada habitación, los futbolistas llevaron no solo obsequios, sino también tiempo, atención y palabras de aliento, en un contexto donde esos gestos adquieren un valor incalculable.

La presencia de Talpone y Lago fue celebrada por el personal del hospital y por los familiares, que agradecieron la cercanía y la predisposición de los jugadores. Para los chicos, la visita significó una pausa distinta dentro de la rutina médica, un instante de alegría en medio de tratamientos y cuidados.

Este tipo de acciones refuerzan la idea de que el fútbol también puede ser una herramienta de acompañamiento y solidaridad, capaz de trascender resultados y categorías. En tiempos donde todo parece medirse en estadísticas y rendimientos, el gesto de los jugadores de Colón recuerda que la camiseta también representa valores.

El comunicado de Colón

"A veces el club no está en la cancha. Está en estar. Junto a Nico Talpone y Nacho Lago visitamos el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia para compartir un momento con quienes hoy están dando peleas mucho más grandes que cualquier partido.

No se trata solo de llevar juguetes. Se trata de mirar, escuchar, acompañar. De entender que el rol de un club también vive en estos gestos.

Como institución, creemos en estas iniciativas y nos enorgullece poder impulsarlas, sostenerlas y hacerlas parte de nuestra identidad. Gracias a Juguetería Pizzico por sumarse y hacerlo posible. Cuando hay compromiso real, el mensaje llega donde más importa".