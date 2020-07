Colón: el nuevo desafío que se le abriría a Facundo Garcés

Luego de una gran incertidumbre sobre qué sería del futuro futbolístico de Facundo Garcés en Colón, debido a que había llegado el momento de que se le firme su primer contrato, el mismo defensor adelantó que estaba cerca de llegar a un acuerdo para cristalizar el mismo. Más allá que tendrá una reunión con Eduardo Domínguez, se le habría presentado un nuevo desafío para continuar con su carrera futbolística.

"Sí, me llamaron, pero estamos hablando, no hay nada cerrado todavía. Se comunicaron conmigo y mi representante. Ahora estoy trabajando con una empresa nueva después de estar con Fabián (Basualdo). José (Vignatti) me preguntó cómo estaba y después, para luego trasladarme la idea de firmar el contrato. Incluso me dijo varios halagos", manifestó Garcés en diálogo con LT9 (AM 1150).

Mientras que Garcés, a quien le surgió un gran desafío para continuar su carrera futbolística, agregó sobre su situación con Colón: "Era algo que estábamos esperando con ansias. En un momento tenía una incertidumbre bárbara. Es la verdad. Si bien por ahora estamos charlando, el llamado que tanto estábamos llegó y calculo que todo tendrá un final feliz".

Mientras que el representante Guillermo Fechenbach, en diálogo con Radio Gol (FM 96.7), afirmó: "Facundo Garcés firmó contrato, con la extensión de un año, con la posibilidad de firmar por un segundo año, ocurre que la situación del fútbol argentino es tan confusa y difícil. Sin embargo, al haber oficializado fechas Conmebol del retorno de la actividad se supone que estos días tendremos novedades de los entrenamientos".

Facundo Garcés.jpg Facundo Garcés firmó su primer contrato con Colón.

Y agregó sobre la situación de Garcés: "Cuando firmó contrato con Colón todavía las temporadas iban de junio a junio, pero la información que llegada desde la AFA es que comenzarán a regir de diciembre a diciembre. Si esto pasa seguramente tendrá que volver a pasar por las oficinas para firmar un contrato diferentes, pero lo cierto es que ya lo firmó. Lo otro es una cuestión burocrática. Me permito aclarar que su firma es anterior a nuestro desembarco como representantes del jugador, lo llevó adelante con su familia".

El sitio Mundo Ascenso informó en las últimas horas lo siguiente: "El lobo jujeño está interesado en el defensor Facundo Garcés, quién actualmente está en Colón de Santa Fe, hay una intención de que el jugador llegue a préstamo al Lobo".

Más allá del interés de Gimnasia de Jujuy por Garcés, está claro que antes de tomar una decisión, el jugador deberá tener una charla con Domínguez, ya que la salida de Damián Schmidt dejó con pocos jugadores la zaga central, sobre todo también porque el uruguayo Rafael García sería pensado para jugar como volante central.