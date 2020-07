"Colón es un club maravilloso para que nos vaya bien"

Bruno Bianchi fue el último refuerzo en sumarse al plantel de Colón en este 2020. Llegó por expreso pedido de Diego Osella luego de intensas y extensas gestiones con la dirigencia de Atlético Tucumán. En el Decano era un referente y por ello no lo querían negociar, sin embargo la postura del defensor fue determinante para que la operación se realizara.

Al sumarse más tarde al plantel, en los primeros partidos ocupó un lugar en el banco de relevos, pero más tarde se metió en el equipo titular en lugar de Rafael García. Y cuando llegó Eduardo Domínguez fue ratificado entre los 11 en el cotejo ante Rosario Central. En diálogo con el programa La Voz del Sabalero por Radio Sol 91.5, Bianchi habló sobre el presente y lo que vendrá, a la vez que elogió a la entidad rojinegra.

"Sería ideal volver a los entrenamientos con el plantel, pasó mucho tiempo y todos los jugadores pensamos lo mismo, entrenar solo se complica y no vemos la hora de volver a trabajar con los compañeros. Esta manera de trabajar no es lo mismo que estar en competencia ni hacer un reducido", aseguró en el inicio de la charla.

Para luego agregar "Hay que acomodar la cabeza y saber que tendremos un mes o un poco más, para ponernos a punto. No tenemos margen para relajarnos, si bien no habrá descenso, no hay que relajarse ya que debemos aumentar el promedio. Habrá que retomar el pensamiento y la concentración que tuvimos en el partido con Central", indicó.

Consultado por el trabajo de Eduardo Domínguez expresó: "Tuvimos poco días con el cuerpo técnico y deseamos seguir profundizando la idea del cuerpo técnico. Las referencias eran muy buenas y las sensaciones de trabajo en esa semana fueron muy buenas, eso se reflejó en el partido con Central. Nosotros debemos adaptarnos a la idea de juego del DT".

Bianchi.jpg Bruno Bianchi llegó a Colón en el mercado de pases de verano por pedido de Diego Osella.

Respecto a los objetivos planteados dijo: "Me tocó vivir una experiencia muy buena en Tucumán, ya que ascendimos a Primera División y al año jugamos una Copa Libertadores. Y vine a Colón con la idea de clasificar a una Copa Libertadores y lograr cosas importantes en el torneo local. Hay plantel para hacerlo y ojalá podamos lograrlo, lleva tiempo pero creo que vamos por buen camino".

"Santa Fe es una ciudad que siempre me gustó, me adapto muy bien al ritmo de vida y es bueno estar cerca del lugar donde entrenás. Es un club lindo para que nos vaya bien, lo hablo con mis compañeros y Colón es un club maravilloso para que nos vaya bien", manifestó el marcador central.

A la hora de pensar en el torneo que se jugará contó: "Se analiza porque será un torneo corto y tenés mayores posibilidades de pelearlo. Si arrancás bien tenes mayor ventaja y el incentivo de verte arriba es más grande. Arrancamos todos de cero y eso permite ilusionarte, sería ideal poder pelear el torneo".