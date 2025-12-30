Colón ya tiene a sus partidos definidos para la Serie Río de la Plata

El Sabalero disputará dos amistosos en Uruguay que servirán como banco de pruebas para Ezequiel Medrán, mientras avanza la refundación del equipo y el mercado sigue activo.

Colón empieza a marcar el pulso de su pretemporada y ya tiene confirmados sus compromisos en la Serie Río de la Plata, certamen internacional que le permitirá sumar rodaje y medir el funcionamiento de un plantel en pleno proceso de reconstrucción.

El conjunto rojinegro afrontará dos encuentros amistosos en Paysandú , ambos en el Parque Artigas . El primero será el martes 20 de enero, a las 20 , frente a Miramar Misiones , mientras que el segundo se jugará el viernes 23 de enero, también a las 20 , ante el local Paysandú .

Estos partidos serán las primeras pruebas formales para el nuevo Colón que empieza a tomar forma bajo la conducción de Ezequiel Medrán.

El banco de pruebas de Medrán

Los compromisos en Uruguay llegan en un momento clave. Medrán, junto a la dirigencia y el director deportivo Diego Colotto, avanza en una refundación profunda del plantel, con salidas, caras nuevas y negociaciones abiertas.

La Serie Río de la Plata aparece como un escenario ideal para evaluar variantes, ajustar sociedades y comenzar a consolidar una identidad de juego.

Optimismo por Lértora y una espera clave

En el mercado, Colón transita días de expectativas. Hay marcado optimismo respecto a una respuesta afirmativa de Federico Lértora, para que firme un contrato por dos temporadas y concrete su regreso al club, en lo que sería el retorno de otro de los héroes del título de 2021.

Distinta es la situación de Luis “Pulga” Rodríguez, quien todavía no alcanzó un acuerdo para la rescisión de su contrato. En ese contexto, el delantero deberá presentarse el 2 de enero para comenzar a trabajar junto al plantel.

Refuerzos que llegan y apuntados

En cuanto a incorporaciones, Matías Muñoz ya acordó su llegada al Sabalero, sumándose a la lista de caras nuevas. Pero el mercado sigue abierto: Colón ahora apunta al uruguayo Emanuel Beltrán y al goleador Alan Bonansea, dos nombres que podrían potenciar al equipo de cara a la temporada que se avecina.

Con los amistosos internacionales ya confirmados y varias negociaciones en marcha, Colón empieza a transitar un enero intenso, en el que la pelota y el mercado avanzan en paralelo rumbo a un nuevo desafío deportivo.