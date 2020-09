Colón encamina un acuerdo con un Agustín Doffo que se irá

De a poco al parecer Colón va resolviendo algunos tema candentes que explotaron con la vuelta a los entrenamientos. Todo comenzó con las intimaciones de algunos jugadores por deudas, algo que se solucionó con el correr de los días. Sabiendo que la onda expansiva podía ser mayor, la dirigencia abordó a otros en la misma situación e hizo efectivo el pago. Con el único que restaría un acuerdo es con Lucas Viatri. Después, hay un conflicto con Rafael García y otra situación con Agustín Doffo.

Justamente el volante fue noticia la semana pasada al no presentarse a entrenar por considerarse despedido por falta de pago. Tanto es así como intimó al club, pero no recibió respuesta, llevándolo a tomar esta decisión, con asesoramiento de Agremiados. Esto como que aceleró las cosas para el Sabalero, ya que no está en los planes del entrenador Eduardo Domínguez y la idea era ver la forma de rescindir el vínculo.

Agustín Doffo.jpg Colón estaría muy cerca de llegar a un acuerdo con Agustín Doffo. Foto: @AliceCoronel12

De todas maneras, es un tema que debe resolverse, porque sino puede terminar en un juicio laboral que complicaría aún más la economía. Por lo que se pudo saber en las últimas horas, estaría todo encamino para que exista un acuerdo tras charlas entre la dirigencia y la representación del futbolista.

Agustín Doffo, que no debutó en Colón pese a llegar como incorporación a inicios de año por pedido de Diego Osella, tiene contrato hasta diciembre, siendo el factor a dilucidar, ya que no formará parte del proyecto para la vuelta del fútbol, que se frenó por lo menos hasta octubre.

Si bien es cierto que tenía buenas antecedentes, nunca tuvo oportunidades y lo único que se destaca de su efímero paso por Santa Fe algunas veces que estuvo en el banco de suplentes. Todo indica que habría un acuerdo en camino, pero resta saber cuándo se hará efectivo todo.