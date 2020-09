Hinchas de Peñarol presionan para la vuelta de Lucas Viatri

En Colón de lo que más se habla actualmente es de las negociaciones con el delantero Lucas Viatri, con quien resta solucionar la deuda, a la vez de intentar una reducción en su salario. Por el momento los arrestos no tuvieron una respuesta positiva, ya que jugador no quiere saber nada con ceder y quiere que se respete lo firmado. De todas maneras, no hubo intimación y hay buena predisposición al diálogo para buscar el arreglo. Mientras tanto, varios hinchas de Peñarol se ilusionan con su vuelta.

Una situación que explotó con el despido de Diego Forlán como entrenador a raíz de los pobres resultados. El que lo reemplazó inmediatamente es Mario Saralegui, que impulsa la levantada. Fue así como aparecieron los trascendidos en que se podía gestar el retorno del atacante. Mucho más si se tiene en cuenta todo esto que sucede en Santa Fe con su situación contractual.

Lucas Viatri.

En realidad, medios uruguayos resaltan que sería una idea política y por eso es que los simpatizantes, en su mayoría, se motivaron con la posibilidad. Si bien es cierto que no marcó tantos goles siendo el referente de área en el Carbonero, su labor para el equipo fue lo más reconocido. Entonces la imagen que dejó fue buena. En eso se aferraría la gente, que lo hizo notar en las redes sociales.

De igual modo, también hay hinchas que se oponen, generando un ida y vuelta. Pero la realidad quizás hoy escape a las posibilidades de Peñarol, que estaría atravesando por una compleja situación económica. La única chance que tendría de repatriarlo es que salga libre de Colón.

Lucas Viatri

La dirigencia rojinegra está permanentemente dialogando y afinando el lápiz para que continúe o en todo caso, negociarlo sin miedo a que quede en libertad de acción por deudas. Hay optimismo en este sentido, pero el tiempo pasa y por ahora no hay noticias positivos.

En la misma sintonía de lo que sucede con Rafael García y Nacional, donde los hinchas presionan para que vuelva, en Peñarol sucede lo mismo con Lucas Viatri. ¿Lo largará Colón?