Colón y Talleres, en pie de guerra por Tomás Chancalay

UNO Santa Fe viene informando desde hace varias semanas de las gestiones que se realizan entre la dirigencia de Colón y el representante Adrián Rouco para la renovación de contrato de Tomás Chancalay, quien apareció en el radar de Talleres.

En cuanto a las negociaciones entre Colón y el representante de Chancalay, es sabido que al jugador se le termina el contrato el próximo 30 de junio de 2021, con lo cual hay gran preocupación en torno a que está a cuatro meses de tener la chance de marcharse con el pase en su poder.

Es que está el antecedente de Braian Galván, quien en enero de este año se convirtió en jugador de Colorado Rapids de la MLS de Estados Unidos, a pesar que se quedó hasta el 30 de junio en Colón, cuando finalizaba su vínculo, y ahora hay reclamo formal de la entidad sabalera ante los estrados de la FIFA.

Y en el medio de las negociaciones entre Colón y Chancalay apareció Talleres, con un llamado de Andrés Fassi para el jugador que generó un gran revuelo entre los dirigentes sabaleros, y un gran enojo de José Vignatti, según se informó en Radio Gol.

image.png Andrés Fassi, presidente de Talleres, llamó a Chancalay, lo que generó un gran enojo de los dirigentes de Colón.

Vale recordar que la mala relación entre Colón y Talleres quedó de manifiesto en declaraciones que realizó Vignatti hace un par de semanas con LT9 (AM 1150), cuando indicó: "Hubo un pedido de Talleres por Vigo, y hablaron solo con el jugador, no con el club. Eso es desleal, además hay equipos como River, por ende, Talleres no tiene cómo arrancar".

Mientras tanto, los dirigentes siguen intensificando las negociaciones para renovarle el contrato a Chancalay, que genera una gran preocupación en el mundo Colón, debido a que es un capital del club que podría perder si no se llega a un feliz término.